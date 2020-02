Drogi do CPK powinny przyspieszyć

Trasy dojazdowe do lotniska zostaną zaprojektowane na 100 km/h. Faktycznie jednak kierowcy pojadą szybciej. Pociąg rozpędzi się do 250 lub nawet do 350 km/h

Pociągi do portu lotniczego, który ma powstać w Baranowie, pojadą z prędkością 250 km/h. Piotr Malepszak, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) nadzorującej budowę lotniska i prowadzącej do niego infrastruktury, twierdzi, że parametry techniczne sieci kolejowej pozwolą nawet na jazdę z większą prędkością.