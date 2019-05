Drugi rozbiór OFE w pigułce

Resort inwestycji i rozwoju przedstawił projekt ustawy o przeniesieniu aktywów z OFE na IKE.

W ministerstwie liczą, że 80 proc. członków funduszy (jest ich 15,84 mln) zdecyduje się na taki krok, co będzie oznaczać przeksięgowanie 130 mld zł. Do budżetu w dwóch ratach — w 2020 i 2021 r. — trafi z tego tytułu tzw. opłata przekształceniowa, co pomniejszy aktywa o 15 proc. (czyli około 19 mld zł przy przyjętych założeniach). Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. i wówczas PTE, firmy zarządzające OFE (w Polsce ostało się ich 10) i DFE (7) zostaną przekształcone w towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Będą one prowadzić specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). Ich polityka inwestycyjna ma być dostosowana do wieku i profilu ryzyka przyszłych emerytów, dlatego w ramach każdego SFIO działać będą dwa subfundusze — emerytalny i przedemerytalny. Do tego drugiego pieniądze będą przesunięte pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a portfel składać się będzie w co najmniej 70 proc. z obligacji (w subfunduszu emerytalnym dominować mają natomiast akcje). Łącznie na koniec 2020 r. co najmniej 90 proc. aktywów SFIO stanowić mają akcje, w kolejnych latach udział ten może systematycznie się zmniejszać, ale do nie mniej niż 67,5 proc. w 2029 r. „Nowe” OFE będą więc nadal funduszami inwestującymi głównie w akcje, zwłaszcza polskie, bo limit na lokaty zagraniczne to 30 proc.