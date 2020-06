Drugie podejście do Huty Częstochowa

Sędzia komisarz zgodził się na drugi przetarg na sprzedaż majątku zakładu. Cena spadła z 250 mln zł do 220 mln zł.

W pierwszym przetargu nikt nie zgłosił się, by kupić majątek Huty Częstochowa. Będzie więc kolejna runda.

- Sędzia komisarz zatwierdził warunki kolejnego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa ISD Huta Częstochowa w upadłości. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 220 mln zł netto – informuje Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.

W poprzednim postępowaniu była o 30 mln zł wyższa.

- Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00, a przetarg odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 12.00. Pozostałe warunki przetargu są takie same, jak przy pierwszym przetargu – dodaje Dominik Bogacz.

Majątek zakładu za 250 mln zł chce kupić natomiast Sunningwell, który go dzierżawi. Złożył jednak wniosek o przeprowadzenie transakcji z wolnej ręki, na co zgodę musi wyrazić rada wierzycieli. Deklaruje zapłatę w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia jego oferty. Syndyk uważa jednak, że szybsze i bardziej transparentne będzie wyłonienie nabywcy w nowym postępowaniu.