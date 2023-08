DSV zainwestuje w Polsce miliard złotych. Globalny gigant logistyczny szykuje prośrodowiskowe projekty

Jeden z globalnych liderów logistycznych wiąże duże nadzieje z Polską. Zbuduje u nas m.in. zielone magazyny. W finansowaniu pomoże wewnętrzny ekofundusz.

Transport drogowy to jedna z największych branż polskiej gospodarki, a duńska grupa DSV – światowy potentat logistyczny, wyceniany na giełdzie w Kopenhadze na, w przeliczeniu, ok. 170 mld zł – chce w niej jeszcze mocniej zaistnieć. Dotychczas wynajmowała w naszym kraju magazyny, dlatego w ciągu kilku lat zainwestowała w rozwój infrastruktury „tylko” kilkadziesiąt milionów złotych. Zwielokrotni jednak wydatki, bo zmieniła strategię.

– W najbliższych latach DSV może zainwestować w Polsce ponad miliard złotych. W latach 2025-28 chcielibyśmy skończyć budowę pięciu centrów logistycznych dostosowanych do naszych potrzeb, rozważamy ich późniejszą sprzedaż i najem w formie leasingu zwrotnego. Poza centrum logistycznym i nową siedzibą w Wypędach pod Warszawą planujemy kolejne obiekty w okolicy Łodzi, Wrocławia, Poznania i Sosnowca. Dzięki tym i innym inwestycjom możemy nawet podwoić powierzchnię magazynową. Obecnie zarządzamy 320 tys. m kw. i dodatkowo 80 tys. m kw. w tzw. magazynach cross-dockowych [służących do przeładunku i kompletowania zamówień - red.] – mówi Filip Czerwiński, prezes DSV Road Polska.

Plan zwiększenia skali firma uzasadnia wzrostem popytu na transport krajowy i międzynarodowy. Dla jej klientów coraz bardziej liczy się czas i dostępność usług, a wraz z nasilaniem się w Polsce takich zjawisk jak friendshoring czy nearshoring rośnie i będzie rosła produkcja – a wraz z nią potrzeby logistyczne.

Fundusz zielonej transformacji i nowa siedziba

Planowane inwestycje wpisują się w powołany w 2022 r. wewnętrzny fundusz zielonej transformacji (FZT). W ciągu pięciu lat DSV chce zgromadzić ok. 1 mld DKK (ok. 600 mln zł) z części zysku poszczególnych oddziałów i przeznaczyć je na zrównoważone inicjatywy w zakresie obniżenia emisji CO2 i innych aspektów ESG oraz innowacyjne projekty. Do 2050 r. grupa chce osiągnąć neutralność klimatyczną.

– Pierwsze projekty już dostały zielone światło, jednym z nich jest zakup 500 naczep elektrycznych dla duńskiego oddziału. Umożliwi to ograniczenie zużycia paliwa o ok. 20 proc. Jednym z pierwszych polskich projektów jest natomiast współpraca z nowo powołaną spółką DSV Energy w zakresie zasilenia w zieloną energię nowej siedziby polskiego oddziału – mówi Anna Kowalska-Zientek, dyrektorka ds. jakości DSV Road Polska.

Powierzchnia kompleksu w Wypędach przekroczy 51 tys. m kw. - ok. 45 tys. m kw. zajmie część magazynowa, a resztę biurowa. To o ok. 7,5 tys. m kw. powierzchni cross-dockowej więcej niż w obecnym magazynie w Duchnicach, z którego firma przeniesie wszystkie operacje. Będzie w stanie obsłużyć o 30-50 proc. więcej przesyłek w rejonie stolicy.

– Obiekt w Wypędach będzie spełniał najwyższe standardy energooszczędności. Dzięki inteligentnemu oświetleniu LED zredukujemy zapotrzebowanie na energię w części magazynowej o prawie 70 proc. Zastosujemy też pompy ciepła – w magazynach to zupełna nowość - i instalację fotowoltaiczną o mocy 3,7 MW, która zapewni samowystarczalność energetyczną. Wykorzystamy także magazyny energii – będziemy ją pobierać z sieci, gdy będzie tania, i oddawać, gdy będzie najdroższa. Ponadto wyposażymy centrum w 16 stacji ładowania e-ciężarówek – informuje Andrzej Barszczyk, menedżer projektu w departamencie group property DSV Road Polska.

Budowa ruszy w następnym kwartale, a planowany termin oddania do użytku to maj 2025 r. Łączna wartość inwestycji wyniesie 260 mln zł. Obejmuje nie tylko magazyn wraz z całym wyposażeniem, ale też wartą prawie 10 mln zł rozbudowę okolicznej infrastruktury – dróg, przystanków autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych i sieci wodno-kanalizacyjnej.

Elektryfikacja floty i nie tylko

DSV chce budować równolegle dwa, trzy magazyny. Po Wypędach przyjdzie pora na okolice Łodzi (planowane ukończenie w 2025/26 r.), gdzie już finalizuje zakup działki. Kolejne centra mogą być mniejsze od nowej siedziby, ale standardy ekologiczne i funkcjonalne będą równie wysokie. Z wynajmowanych lokalizacji firma na razie nie rezygnuje – planuje kontynuację najmu lub budowę w okolicy własnych terminali drobnicowych i magazynów.

– Po wygaśnięciu bieżących umów najmu będziemy podejmować decyzje odnośnie rozwoju i podnoszenia standardu tych obiektów we współpracy z wynajmującymi, m.in. w zakresie zasilania energią odnawialną, albo poszukamy nowych lokalizacji spełniających nasze kryteria operacyjne i środowiskowe – wyjaśnia Filip Czerwiński.

Wsparcie z FZT pomoże spółce także w wyposażeniu centrum w Wypędach w 2025 r. w kilkanaście e-samochodów dostawczych. Wcześniej kilka tego typu pojazdów trafi do Wrocławia.

– Koszt elektrycznych pojazdów dostawczych jest średnio trzyipółkrotnie wyższy od standardowych ciężarówek, ale dzięki pieniądzom z funduszu będziemy w stanie pokryć różnicę w kosztach, tak by nasi klienci nie odczuli tego w stawkach. Obecne projekty stanowią jedynie przykład spośród wielu inicjatyw, które będziemy realizowali w Polsce przy wsparciu z FZT. Zamierzamy monitorować, co zgłaszają oddziały DSV z innych krajów, i wykorzystywać najlepsze inicjatywy i rozwiązania przy wdrażaniu projektów w Polsce – mówi szef DSV Road Polska.

Okiem eksperta Naturalny kierunek ekspansji Michał Beim ekspert Instytutu Sobieskiego DSV jest w pierwszej dziesiątce największych pod względem przychodów operatorów logistycznych świata, obok m.in. Deutsche Post-DHL, Kühne + Nagel i DB Schenker. W ostatniej dekadzie spółka nie tylko przejmowała, ale też rozbudowywała własną sieć. Nie dziwi więc jej ekspansja na polskim rynku, który jest atrakcyjny z racji silnego, międzynarodowego usieciowienia krajowej gospodarki. Z perspektywy innowacyjności polskiego systemu logistycznego ważne jest, czy w kolejnych etapach rozwoju DSV wdroży rozwiązania intermodalne oparte na kolei – byłoby to bardzo wskazane ze względów środowiskowych. Największym graczom łatwiej osiągnąć wolumen towarów pozwalający na zastąpienie w kluczowych relacjach transportu drogowego intermodalnym.

Akwizycje wesprą skokowy wzrost

DSV Polska zwiększył w 2022 r. przychody z 2,65 do 3,35 mld zł, a zysk EBITDA z 201 do 313 mln zł, natomiast sprzedaż w dywizji Road wzrosła z 850 do 995 mln zł.

– W tym roku chcemy zwiększyć przychody o ok. 15 proc. Po spowolnieniu gospodarczym w pierwszym półroczu trudniej będzie to osiągnąć, ale plan jest aktualny. Natomiast za ambitny, ale realny cel do 2028 r. uznajemy podwojenie skali biznesu DSV w Polsce, zwłaszcza że wzrost nie musi wynikać tylko z rozwoju organicznego – informuje Filip Czerwiński.

Spółka jest otwarta na lokalne przejęcia – propozycje otrzymuje regularnie – ale priorytetem dla grupy DSV są duże, globalne akwizycje. W 2019 r. przejęła za ok. 5,4 mld CHF Panalpinę, a w 2021 r. za ok. 4,2 mld USD Agility Global Integrated Logistics.

– 20 największych firm z sektora TSL [transport, spedycja, logistyka – red.] kontroluje ok. 30-40 proc. światowego rynku, więc potencjał do konsolidacji jest duży. Grupa DSV szacuje swój udział globalnie na ok. 4 proc. - z ponad 30 mld USD przychodów w 2022 r. jest trzecim co do wielkości dostawcą usług logistycznych na świecie. Zatrudnia ponad 75 tys. pracowników i działa na ponad 80 rynkach – mówi Filip Czerwiński.