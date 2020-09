Duality Games weszło na NewConnect

Warszawska spółka ma ambicję wejść do grona najlepszych twórców gier niezależnych.

O blisko 34 proc., do 8,45 zł, wzrósł kurs Duality Games na otwarciu w pierwszym dniu notowań na NewConnect. Wycena z otwarcia oznacza wartość całej spółki na poziomie 33,8 mln zł. Warszawski deweloper to już 36. przedstawiciel branży notowany na rynku alternatywnym.

— Naszą ambicją jest wejście do grona najlepszych twórców gier indie na arenie międzynarodowej i mamy możliwości oraz pomysły, jak to zrobić. Debiut giełdowy na pewno nam w tym pomoże — mówi Piotr Strzałkowski, wiceprezes Duality Games.

Debiutant to spółka założona w 2017 r., biznesowo związanajest z firmą PlayWay, która jest też jej akcjonariuszem kontrolującym blisko 11 proc. kapitału zakładowego. W kwietniu ubiegłego roku spółka pozyskała w ramach kampanii crowdfundingowej 1,9 mln zł, emitując 500 tys. akcji po 3,75 zł za sztukę. Zespół producenta gier składa się z profesjonalnych deweloperów, z których część zdobywała doświadczenie w takich firmach, jak People Can Fly, Flying Wild Hogs czy Platige Image.

Duality Games wyprodukowało do tej pory trzy gry. Dwie w wersji demo: „Barn Finders: The Pilot” i „Accident: The Pilot” i jedną — „Barn Finders” — w pełnej wersji. Premiera tej ostatniej odbyła się w czerwcu. Gra otrzymała pozytywne oceny w serwisie Steam. Do końca sierpnia sprzedała się liczbie około 70 tys. sztuk. Koszty związane z produkcją zwróciły się w ciągu 72 godzin od premiery. Spółka planuje wydać grę na rynku chińskim, nie wyklucza również wydania jej w wersji na konsole.

Do końca 2021 r. Duality Games planuje trzy premiery własnych gier: „Unholy”, „Accident” i „Radiance”, a także jedną premierę gry na zlecenie zewnętrznych podmiotów — „Tales of Tomorrow: Experiment”. Największe oczekiwania Duality Games wiąże z grą „Unholy”, której premiera planowana jest na IV kw. 2021 r. Gracze wcielą się w niej w postać kobiety poszukującej ukojenia po stracie dziecka, a całość ma być osadzona w niepokojącym, spowitym przemocą świecie zamieszkanymprzez istoty rodem z najgorszych koszmarów.

— Sukces „Barn Finders” świadczy o tym, że jesteśmy w stanie produkować bardzo dobre gry, które spotykają się z pozytywnym odzewem globalnej społeczności graczy. Jesteśmy zmotywowani i zdeterminowani, aby wejść z naszymi produkcjami na jeszcze wyższy poziom, dlatego wiążemy ogromne nadzieje z nadchodzącymi premierami oraz intensyfikujemy działania związane z produkcją „Unholy”, naszego kluczowego projektu — mówi Tomasz Strzałkowski, prezes Duality Games.

Pierwsze półrocze spółka zakończyła z 1,4 mln zł przychodów i 0,57 mln zł zysku netto. Całość sprzedaży została wygenerowana dzięki grze „Barn Finders”.