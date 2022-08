„Obawiamy się, że ten rok również będzie stał pod znakiem zaburzonych łańcuchów dostaw, wysokich kosztów surowców, opakowań i transportu” – mówił w styczniu w rozmowie z PB Piotr Czachorowski, prezes notowanej na GPW Krynicy Vitamin, kontraktowego producenta napojów (w tym gazowanych, m.in. energetyków). Obawy ziściły się w pierwszym półroczu.

„Mierzyliśmy się z drastycznym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia, zaburzeniami w łańcuchach dostaw, a wojna w Ukrainie spotęgowała negatywne czynniki makroekonomiczne i geopolityczne. Nie wiemy, co będzie się działo z cenami surowców, opakowań czy transportu. Sytuacja na rynku pozostaje niepewna” – mówi dziś Piotr Czachorowski, cytowany w komunikacie prasowym .

W ostatnich dniach do branżowych kłopotów doszły problemy z dostawami CO2, niezbędnego do wytwarzania napojów gazowanych, związane z czasowymi ograniczeniami produkcji w grupie Azoty i Anwilu.

Przychody w dół, zysk w górę

W pierwszej połowie roku spółka sprzedała 262,15 mln sztuk napojów – głównie w puszkach – czyli o 22,7 proc. więcej r/r. Przychody spadły jednak o 11,5 proc., do 179,3 mln zł. Wynika to ze zmiany modelu współpracy z niektórymi kontrahentami. Ze względu na ograniczoną dostępność na rynku m.in. puszek aluminiowych firma wykorzystuje w produkcji dostarczone przez nich surowce i opakowania.

Wyniki Krynicy Vitamin były lepsze od ubiegłorocznych. Zysk operacyjny wzrósł do 6,7 mln zł (+31,4 proc.), a netto - do 5,8 mln zł (+23,9 proc.). Rentowność EBITDA zwiększyła się z 5,6 proc. do 7,5 proc. Firma prowadziła sprzedaż mniej więcej w 30 krajach (głównym rynkiem zagranicznym były Niemcy), a udział eksportu w przychodach wyniósł ok. 50 proc.

Przygotowania na chłodną zimę: Na rynku energii będzie się działo - przewiduje Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin. Firma inwestuje, żeby ograniczyć ryzyko braku ciągłości dostaw.

Ryzyko przerw w dostawie gazu i prądu

Przed sobą firma widzi wyzwania - za jedno z nich uważa zapewnienie ciągłości dostaw energii w sezonie jesienno-zimowym. Podkreśla, że żaden dostawca gazu i prądu jej tego nie zagwarantuje, ale podjęła różne działania w celu zniwelowania ryzyka.

„Zainwestowaliśmy m.in. w termomodernizację rurociągów transportujących parę wodną i ciepłą wodę, a także wymienników ciepła i urządzeń grzewczych. Pozwoliło to ograniczyć zużycie energii. Ponadto mimo wymiany kotłów parowych zasilanych olejem napędowym na gazowe, pozostawiliśmy sobie możliwość alternatywnego zasilania jednego z kotłów olejem, gdyby były niedobory gazu. To pozwoli nam na zniwelowanie ryzyka ograniczania bądź przerywania produkcji przy 9. stopniu zasilania i wyższych” – wyjaśnia Piotr Czachorowski.