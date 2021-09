Duża przecena na Wall Street

Dow Jones tracił w trakcie poniedziałkowej sesji nawet ponad 900 pkt. Ostatecznie zakończył ją zniżką o ponad 600 pkt., czyli 1,8 proc. S&P500, który tracił w trakcie sesji 2,9 proc., najwięcej od października ubiegłego roku, spadał na zamknięciu o 1,7 proc. Nasdaq poszedł w dół o 2,2 proc. i jest najniżej od prawie miesiąca.

Na amerykańskim rynku akcji doszło do przeceny, która miała kilka przyczyn. Tą, o której mówiło się najgłośniej, była obawa zbliżającego się bankructwa drugiego chińskiego dewelopera Evergrande i jego wpływu na rynki i gospodarki Chin oraz innych krajów. Kolejnymi przyczynami spadku cen było zbliżające się posiedzenie FOMC, podczas którego może zostać ogłoszone rozpoczęcie redukcji zakupów obligacji przez bank centralny, a także nieodległe osiągnięcie limitu zadłużenia USA. Nie bez znaczenia jest także to, że od pewnego czasu słychać było coraz częściej o możliwości korekty na rynku akcji, a kiedy miałaby nastąpić jak nie w historycznie najgorszym miesiącu w roku. Ostatnie minuty handlu pokazały pojawienie się popytu na przecenione akcje co pozwoliło zredukować straty punktowe indeksów o ok. jedną trzecią. Ucieczka od ryzyka do „bezpiecznych przystani” uwidoczniła się w spadku rentowności obligacji USA, umocnieniu dolara i wzroście ceny złota. Tzw. indeks strachu wzrósł w poniedziałek o ponad 23 proc. i jest najwyżej od trzech miesięcy.

fot. Bloomberg Na zamknięciu taniało aż 455 spółek wchodzących w skład S&P500. Podaż przeważała we wszystkich 11 głównych segmentach indeksu. Mocniej niż on spadały segmenty usług telekomunikacyjnych (-1,85 proc.), IT (-1,9 proc.), spółek materiałowych (-1,9 proc.), finansowy (-2,2 proc.), dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-2,35 proc.) i energii (-3,0 proc.). Przez całą sesję, podobnie jak zawsze kiedy rynek obawia się hamowania gospodarki, najlepiej wypadły spółki z „bezpiecznych” segmentów ochrony zdrowia (-1,0 proc.), nieruchomości (-0,6 proc.) i użyteczności publicznej (-0,2 proc.). Tylko jeden z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones kończył poniedziałkową sesję wzrostem kursu. To koncern farmaceutyczny Merck & Co. (0,35 proc.). Największej przeceny doznały akcje banków JP Morgan (-3,0 proc.) i Goldman Sachs (-3,4 proc.) oraz producenta ciężkiego sprzętu budowlanego Caterpillar (-4,5 proc.). Na Nasdaq staniało 84 proc. z ponad 3,8 tys. spółek notowanych na tym rynku. Wyraźnie spadły kursy wszystkich technologicznych blue chipów o największej kapitalizacji. W grupie FAANG najmocniej taniały akcje Facebooka (-3,1 proc.), a najmniej Alphabet (-1,5 proc.). Wśród 20 spółek o największej wartości notowanych na Nasdaq najmocniej spadł kurs Tesli (-3,9 proc.).

