Duży pakiet akcji CI Games zmienił właściciela

W piątek dokonano transakcji pakietowej na 9 147 021 akcjach CI Games przy cenie 2,15 zł za sztukę. Łączna wartość transakcji to 19,7 mln zł.

Wolumen transakcji stanowi 4,99 proc. wszystkich akcji CI Games, co oznacza, że jeśli kupujący do tej pory nie posiadał akcji producenta gier, nie będzie musiał się publicznie ujawnić, gdyż próg raportowania to 5 proc.

To kolejna duża wymiana na akcjach CI Games w ostatnich miesiącach. W maju w dwóch transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 18.659 651 akcji, które stanowiły 10,19 proc. w kapitale zakładowym. Cena w obu transakcjach wyniosła 2 zł — 23,5 proc. wyżej niż kurs na zamknięciu sesji. Po transakcjach z pakietem ponad 14 proc. ujawnił się fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. O sprzedaży 5,17 proc. akcji spółki poinformował Rockbridge TFI.

W wtorek kurs CI Games rośnie o ponad 2 proc. do 2,17 zł. Akcje są obecnie najdroższe od ponad pięciu lat. Od połowy lipca kurs zyskał blisko 30 proc.