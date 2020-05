Duży wzrost zużycia węgla w Chinach

Wyższe niż zwykle temperatury na początku miesiąca oraz odradzanie się gospodarki po epidemii koronawirusa spowodowały gwałtowny wzrost zużycia węgla w Chinach.

Należące do pięciu głównych koncernów użyteczności publicznej elektrownie na wybrzeżu Chin przez osiem kolejnych dni zwiększały zużycie węgla, które sięgnęło w poniedziałek 577,1 tys. ton. Było o ponad 30 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku i najwyższe od 12 stycznia, podało chińskie stowarzyszenie transportu i dystrybucji węgla.

Chiny odżywają po zapaści, której dno nastąpiło w lutym, kiedy większość krajowej gospodarki musiała zaprzestać działalności z powodu epidemii koronawirusa. Do tego dochodzą rekordowo wysokie na początku maja temperatury, oznaczające większe zużycie prądu do zasilania klimatyzacji.

- Byki wróciły do kontraktów na węgiel kiedy popyt zaczął pokazywać siłę po wznowieniu działalności przez fabryki i biznes - powiedział Wang Miao, analityk Huatai Futures. – Choć wciąż jest duża niepewność, choćby co do wpływu wirusa na zagraniczne zamówienia, to nastroje rynkowe znacząco się poprawiły – dodał.

Węgiel w kontraktach notowanych na giełdzie towarowej Zhengzhou zdrożał w ubiegłym tygodniu powyżej 500 juanów za tonę. 14 kwietnia cena spadała do 479,80 juanów, najniższej wartości od sierpnia 2016 roku. We wtorek kurs węgla rósł o 1,3 proc. do 516,60 juanów (307 zł) i był najwyższy od 27 marca.