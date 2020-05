Dwie na trzy osoby czują, że pracują cały czas

W domu pracujemy w innych godzinach niż w biurze. 2 na 3 osoby czują, że pracują cały czas - wynika z badania firmy CBRE, działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Dla 16 proc. osób praca zdalna w czasie epidemii to nowość, bo wcześniej nie wykonywali w tej sposób swoich obowiązków. Połowa zatrudnionych robiła to tylko okazjonalnie.

Niemal 3 na 4 pracowników przyznaje, że w domu pracują w zupełnie innych porach niż w biurze. Jedni deklarują, że ich praca trwa cały dzień, inni zaczynają dopiero o 10.

Połowa osób wskazuje, że szala przechyla się w stronę obowiązków zawodowych kosztem życia prywatnego.

- Już nieraz zwracaliśmy uwagę na fakt, że przechodzimy aktualnie największy i wymuszony test pracy zdalnej. W krótkim czasie obowiązki zawodowe do własnych mieszkań przeniosło wielu pracowników, którzy dodatkowo pozostali w domach z najbliższymi, często dziećmi wymagającymi opieki. To trudna sytuacja, do której pracownicy nie mieli szansy się przygotować. To rodzi problemy m.in. z organizacją własnego czasu pracy, co w ekstremalnych przypadkach może się wiązać z uczuciem, że pracujemy cały czas. Jest to natomiast związane z małym jeszcze przyzwyczajeniem polskich pracowników do pracy zdalnej, której po prostu trzeba się nauczyć – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku CBRE.

Z badania CBRE wynika, że jeszcze przed epidemią tylko 2 proc. pracowników wykonywało pracę zdalną cały czas, ale już 32 proc. korzystało z tej możliwości całkiem często.

Największy odsetek, bo połowa zatrudnionych deklaruje, że pracowało z domu okazjonalnie, a 16 proc. nie robiło tego nigdy.

Tylko 30 proc. pracowników przyznaje, że pracuje z domu w dokładnie takich samych porach jak w biurze. 22 proc. woli wstać trochę wcześniej i skończyć odpowiednio szybciej – decydują się oni na pracę w godzinach 8:00-16:00. Są też tacy, którzy wolą mieć poranek dla siebie. 14 proc. osób swoje obowiązki zawodowe wykonuje dopiero od 10:00, ale za to kończą o 18:00. Az 34 proc. tych, którzy mają wrażenie, że są w pracy cały czas.

55 proc. osób posiadających dziecko lub dzieci wskazuje, że są teraz bardziej zmęczeni po dniu pracy niż wykonując swoje obowiązki w biurze, a 42 proc. tęskni za wyraźnym oddzieleniem pracy i domu.