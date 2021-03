Dywergencja w europejskim przemyśle

Sektor przemysłowy w Unii Europejskiej kolejny miesiąc z rzędu tkwi w stagnacji. Ale ważniejsza od ogólnego trendu jest dywergencja między krajami i między sektorami. Niektóre kraje i sektory wyraźnie zwiększają produkcję, inne odwrotnie.

Sytuacja w europejskim przemyśle nieznacznie się pogorszyła w styczniu. Produkcja w UE spadła, po uwzględnieniu czynników sezonowych, o 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Dla porównania w grudniu wzrosła ona o 0,8 proc. Podobnie, choć nieco gorzej, wygląda sytuacja w samej strefie euro. Tam dynamika produkcji wyniosła -0,9 proc. względem +0,3 proc. w grudniu. Niemal we wszystkich największych państwach koniunktura w przemyśle pogorszyła się w stosunku do końca roku. Wyjątkiem jest Francja, w której dynamika produkcji wzrosła z -3,8 do -1,1 proc.