Dziesiątki spółek na szczycie notowań

Od początku roku już aż 72 spółki wyznaczyły co najmniej roczne maksimum kursu. Niektóre wciąż mogą pochwalić się dobrymi perspektywami wzrostu, część może się jednak okazać zgranymi kartami

O świetnym początku roku świadczy choćby fakt, że aż 76 proc. spółek z głównego rynku jest obecnie notowanych powyżej poziomów z zamknięcia 2020 r. Wszystkie cztery główne indeksy GPW znajdują się na wyraźnych plusach w tym roku, nawet WIG20. Na dodatek ten ostatni, choć w 2020 r. wyraźnie odstawał od reszty, w 2021 nie tylko zadomowił się powyżej granicy 2000 pkt., ale w końcu dobił do poziomów sprzed lutowego krachu.

Duże wrażenie na początku roku robi także inna statystyka. W pierwszych sześciu sesjach 2021 r. już więcej niż co szósta spółka z głównego rynku warszawskiej giełdy zameldowała się na co najmniej 12-miesięcznym maksimum (czyli obejmującym jeszcze okres przed krachem). To prawdziwy wysyp lokalnych rekordów godny hossy, tym bardziej, że dla niektórych spółek są to także historyczne rekordy notowań.

Premierowe zwyżki

Jedną ze spółek z grona spółek bijących rekordy jest PlayWay. Firma ma za sobą bardzo udane trzy kwartały 2020 r., gdy jej zysk netto zwiększył się trzykrotnie względem analogicznego okresu roku 2019. Inwestorzy liczą jednak także na świetny nowy rok. W bogatym kalendarzu premier nie braknie mocno wyczekiwanych symulatorów, z których słynie grupa („Bum…” oraz „Junkyard…”), ale PlayWay coraz mocniej wchodzi także w inne gatunki. Solidne „wishlisty”, czy dobre przyjęcie prologów pozwalają mieć nadzieję na udane premiery takich tytułów spółek z grupy, jak "Builders of Egypt" (producentem jest spółka Strategy Labs), "Mr. Prepper" (Rejected Games), "Succubus" (Madmind Studio), czy "Occupy Mars" (Pyramid Games). Przy dobrych wiatrach 2021 r. może być rokiem kilku hitów od PlayWaya, a warto pamiętać, że spółka może jeszcze czymś zaskoczyć. Mówi się choćby o powrocie w nowej odsłonie hitowej serii spółki - "Car Mechanic Simulator". Dlatego zwyżka się utrzymuje, mimo 165-procentowego rajdu w 2020 r.

Drugą spółką, która na początku 2021 r. kontynuuje rajd z 2020 r. i wyznaczyła na ostatnich sesjach historyczne maksimum, jest R22. Firma zaskarbiła sobie sympatię inwestorów swoją regularnością w poprawianiu wyników - zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku. Dodatkowo branży hostingu, cyfryzacji firm i usług telekomunikacyjnych sprzyja obecna sytuacja społeczno-gospodarcza, co spółka ma okazję wykorzystać również w 2021 r. R22 zamierza w I połowie 2021 r. wprowadzić na giełdę Vercom, spółkę ze swojej grupy, która jest dostawcą technologii umożliwiającej integrację i automatyzację różnych kanałów komunikacji elektronicznej. Wycena R22 wciąż może wydawać się atrakcyjna w stosunku do perspektyw, co potwierdzili m.in. analitycy Trigon DM w swoim grudniowym raporcie. Rekomendacja brzmi “kupuj” z ceną docelową 44 zł (kurs na GPW to niespełna 38 zł).

Armaturowy rozbłysk

Na historyczne maksimum wspięło się także Ferro, które jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Spółka korzysta więc m.in. na boomie remontowym, który napędziła pandemia. W największym stopniu wyniki spółki zależne są jednak od koniunktury na rynku budowlano-mieszkaniowym, a ta póki co nie wykazuje symptomów ochłodzenia. Produkty Ferro na budowę wchodzą zresztą w później fazie, nawet jeżeli więc w najbliższej przyszłości w budowlance miałoby się coś negatywnego wydarzyć, na wyniki Ferro wpłynie to z opóźnieniem. Warto jednak pamiętać, że świetnymi wynikami w 2020 r. spółka zbudowała wysoką bazę, a pobicie wyniku mogą dodatkowo utrudniać rosnące ceny surowców. Z drugiej strony wycena względem ostatnich zysków nie jest wymagająca (nawet lekkie ich pogorszenie powinno być akceptowalne inwestorów), a rozwój spółki dodatkowo powinny stymulować przejęcia. Ferro to także spółka dywidendowa, co w perspektywie wyraźnego wzrostu zysku daje nadzieję na sowitą wypłatę dla akcjonariuszy.

O tym, że budowlanka ma się na razie dobrze świadczy choćby fakt, że w gronie spółek bijących co najmniej roczne rekordy znalazły się. takie podmioty jak Budimex, Erbud, czy Mirbud. Swoich przedstawicieli mieli także typowi deweloperzy – Marvipol i Archicom. U tego ostatniego sprzedaż mieszkań wyraźnie odbiła w IV kwartale 2020 r. Spółka pokazała, że zostawiła za sobą słabszy okres wynikający m.in. z pandemii i nawet udało jej się pobić lekko prognozy na 2020 r.

W nieco innym obszarze budownictwa uwagę zwracał Polimex-Mostostal, który na przełomie roku gwałtownie rósł przy bardzo wysokich obrotach, wspinając się na poziomy najwyższe poziomy od blisko 3 lat. Tutaj jednak impulsem była nie tyle sama koniunktura, co nadzieje inwestorów wynikające ze spłaty kredytu restukturyzacyjnego. Dodatkowo zarząd spodziewa się istotnego wzrostu przychodów w tym roku.

Z trendem czy pod prąd?

Stare giełdowe przysłowie mówi, że „trend jest Twoim przyjacielem”. Warto jednak odnotować, że wiele spółek z grona notujących co najmniej roczne maksima to podmioty, których wyniki napędzone zostały w wyniku pandemii. Zamiast rozczarowania, które miał zaserwować lockdown, okazało się, że wyniki nie tyle nie są złe, co nawet lepsze, a to przełożyło się na zwyżki na giełdzie. Masowo zaczęto kupować sprzęt elektroniczny, przenosić swoje aktywności do sieci, czy robić remonty. Ta ostatnia kwestia w połączeniu z utrzymującym się boomem budowlanym sprawiła, że na początku 2021 roku co najmniej roczne maksima wyznaczały akcje nie tylko Ferro, ale również takich spółek mniej lub bardziej powiązanych z branżą budowlaną i wykończeniową, jak np. Forte, Lena, Cognor, Selena, Mercor, czy Apator. Podobnie jak w przypadku Ferro, także tutaj baza – szczególnie w III kwartale - będzie wymagająca, co może utrudniać dalsze zwyżki kursów. W wielu przypadkach inwestorzy będą mogli jednak zacierać ręce. czekając na sowitą dywidendę z zysku za 2020 r. Kulminacja zainteresowania tego typu podmiotami powinna przypaść zatem na okolice publikacji raportów za IV kwartał (potwierdzających, bądź negujących trend w wynikach i przybliżających ogłoszenie dywidendowych planów).

Nieco łatwiej o poprawę wyników powinno być firmom z szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej, które korzystają na trendzie przenoszenia się aktywności firm i społeczeństwa do sieci. Ten trend nie powinien mocno osłabnąć, nawet jeżeli lockdown się zakończy. Nieco inaczej ma się sprawa z producentami gier, którzy mają szansę kontynuować rajd, pod warunkiem posiadania odpowiedniego kalendarza premier. Osobną kategorią są także firmy, których rajd opiera się na organicznym wzroście (np. Dino, które także śrubuje maksima), to bowiem od utrzymania jego tempa będzie zależała przyszłość notowań.

Wiosenne przesilenie

Część bohaterów 2020 r. ma zatem szansę nadal błyszczeć w 2021 r., część może mieć z tym trudności. Warto jednak patrzeć nie tylko na gwiazdy, ale również spółki, które mają za sobą ciężki rok, w gronie spółek z wysokimi stopami zwrotu bowiem co roku następują spore roszady. Spółki notowane w okolicach maksimów mogą oczywiście dalej zyskiwać, ale jednak wychodzenie na prostą (jak w przypadku np. Polimeksu) i odbijanie od dna przekłada się na najgwałtowniejsze zwyżki.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że na horyzoncie na razie nie widać wyjścia z lockdownu, a ciągłe jego odkładanie może zrodzić kolejne okazje w gronie mocno narażonych na jego konsekwencje spółek. Zakładając, że z lockdownu wyjdziemy dopiero wraz z pojawieniem się wyższych temperatur, okazji w tym segmencie będzie można najprawdopodobniej zacząć szukać dopiero na wiosnę. Akurat gdy znać już powinniśmy wynikowe rozstrzygnięcia dotyczące wspominanego IV kwartału.