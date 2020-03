E-analiza ryzyka zachorowań

Infermedica stworzyła internetowy test oceny ryzyka zarażenia koronawirusem. Wśród chętnych do jego wdrożenia jest m.in. PZU Zdrowie.

Czas pandemii to sprawdzian dla firm ze zwinnego zarządzania projektami i szybkiego reagowania. Wygląda na to, że biznesowy sprawdzian całkiem nieźle idzie Infermedice, choć ze względu na sektor, w którym działa, ma łatwiej. Korzystając z formuły własnego rozwiązania, stworzyła internetowy test oceny ryzyka zarażenia SARS–CoV-2. Ma on formę krótkiego wywiadu — pytania dotyczą objawów, kontaktu z osobami zainfekowanymi itd. Analiza odpowiedzi podpowiada użytkownikom, jak reagować, gdy pojawią się objawy chorobowe, czy należy już zgłosić się do właściwego punktu medycznego, czy tylko stosować do ogólnych zasad sanitarnych. Weryfikacja następuje na podstawie wytycznych WHO.