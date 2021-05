E-commerce przyspieszył ożywienie w handlu

Jeszcze przed zniesieniem obostrzeń handel detaliczny w Unii Europejskiej doznał znacznego ożywienia, m.in. dzięki e-commerce. W Polsce widać to po wynikach dużych spółek CCC i LPP, których przychody przekroczyły już poziom sprzed pandemii COVID-19. I to pomimo faktu, że firmy te działają w sektorze objętym obostrzeniami. Warto zwrócić też uwagę, że po raz pierwszy od ponad roku w UE firmy handlowe planują zwiększenie zatrudnienia.

W marcu sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej wzrosła w ujęciu rocznym o 12 proc., w porównaniu do 1,5-procentowego spadku miesiąc wcześniej. Odbicie to w pewnej mierze jest oczywiście efektem niskiej bazy odniesienia (to właśnie w marcu ubiegłego roku w Europie wybuchła pandemia koronawirusa), ale dynamika miesięczna też jest bardzo solidna. Sprzedaż w marcu wzrosła o 2,7 proc. miesiąc do miesiąca, po uwzględnieniu efektów sezonowych. Mamy ewidentnie do czynienia z mocnym przyspieszeniem konsumpcji towarów w Europie. Jak widać na wykresie, poziom sprzedaży jest właściwie bardzo blisko trendu przedkryzysowego, co oznacza, że wielkość sprzedaży byłaby w marcu podobna bez epidemii.