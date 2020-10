E-commerce przyszłością sprzedaży w segmencie MŚP

Handel internetowy w Polsce nie od dziś daje ogromne możliwości rozwoju. Zwolenników kupowania z poziomu laptopa czy telefonu zawsze sukcesywnie przybywało, ale nigdy wcześniej w tak szybkim tempie. Dziś 73 proc. internautów w Polsce deklaruje kupowanie przez internet. Dla porównania w ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł 62 proc., a w 2018 r. 56 proc. Wiele firm uświadomiło sobie jednak ten potencjał dopiero, gdy zostały zmuszone do zamknięcia sprzedaży offline. Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na pozytywne nastawienie konsumentów do zakupów i płatności internetowych, co zostało odzwierciedlone w dynamice tych wzrostów.