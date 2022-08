E-commerce walczy o utrzymanie obrotów

Komentarz partnera rankingu e-Gazele Biznesu - Darii Auguścik, dyrektorki ds. rozwoju biznesu e-commerce w Mastercard.

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju rynku e-commerce, do którego przyczyniły się m.in. obostrzenia pandemiczne, działając jako katalizator niespotykanych dotąd wzrostów. Równie dużo zmian przyniósł ze sobą niespokojny rok 2022. Czy więc po okresie hossy przyjdzie nam się zmierzyć z bessą, na którą wpływ ma wiele czynników, w tym m.in. bieżąca sytuacja ekonomiczna?

Daria Auguścik, dyrektorka ds. rozwoju biznesu e-commerce w Mastercard

Według prognozy Kompasu Gospodarki Cyfrowej Statista w 2022 r. e-commerce może po raz pierwszy odnotować ujemny wzrost w skali globalnej. Zdaniem analityków tegoroczne przychody sektora sprzedaży internetowej mogą spaść po raz pierwszy w skali roku, a wynik może być nawet o 2,5 proc. mniejszy niż ten odnotowany w 2021 r. Musimy odpowiedzieć sobie zatem na pytanie — co zrobić, by sektor e-commerce mógł dalej się prężnie rozwijać? Czy kluczowym zadaniem, jakie stanie przed e-przedsiębiorcami, będzie walka o klientów?

Na co zatem trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Jednym z istotnych elementów budowania przewagi konkurencyjnej jest zadbanie o doświadczenia zakupowe klientów. Badanie „Koszyk Roku 2022” , którego partnerem jest Mastercard, pokazuje, że dzisiejsi kupujący online to bardzo wymagający klienci, a to, na czym najbardziej im zależy podczas zakupów, to wygoda i bezpieczeństwo. Dzięki dostosowaniu swoich ofert do oczekiwań konsumentów i dalszej poprawie doświadczenia użytkowników właściciele sklepów będą mogli przyciągać nowych klientów, a co równie istotne — zwiększać retencję obecnych.

Sprzedawcy online powinni zwrócić szczególną uwagę na funkcjonalność i intuicyjność tzw. formatki płatniczej, czyli miejsca, w którym prezentowane są opcje płatności. Zaoferowanie większej liczby metod płatniczych zmniejsza ryzyko porzucenia koszyka, a intuicyjny sposób ich prezentacji pozwala na szybki wybór ulubionej formy płatności.

Dla konsumentów ważny jest czas, w jakim transakcja zostanie zrealizowana — by płatność zakończyła się sukcesem, nie powinna trwać dłużej niż 60 sekund. Mastercard rozwija takie narzędzia jak card-on-file, które pozwala przyspieszyć proces płacenia. Konsumenci mogą w bezpieczny sposób zapisać kartę w e-sklepie, a później korzystać z niej bez konieczności ponownego wpisywania danych. Płatność może się odbyć tylko jednym kliknięciem.

Zgodnie z wynikami badania Mastercard klienci częściej wracają do tych sprzedawców, którzy oferują możliwość zapisania danych karty płatniczej. Dla e-sklepów jest to zatem również skuteczny sposób na budowanie lojalności i przywiązania do marki, co może mieć szczególne znaczenie w dobie obecnych wyzwań, przed jakimi stoi e-commerce.