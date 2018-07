E-sklepy zatańczą, jak klient zagra

Ekobenz odpala nowe biopaliwa

Znane nazwisko, dziesiątki milionów, państwowy akcjonariusz i pomysł. Do końca roku okaże się, czy kombinacja tych czterech elementów przełoży się na biznesowy sukces lubelskiej firmy Ekobenz. Projekt na 100 mln zł Znane nazwisko w Ekobenz to Taras, a noszą je Mirosław i Dariusz. Mirosław to były wieloletni prezes lubelskiej kopalni węgla Bogdanka, słynącej z niskich kosztów wydobycia. Dariusz to jego brat, który w polskim biznesie znany jest jako współzałożyciel firmy Rurgaz, sprzedanej w 2010 r. giełdowemu Radpolowi. Mirosław jest członkiem rady nadzorczej Ekobenzu, a Dariusz — wiceprezesem, łącznie zaś zainwestowali w tę firmę 2,5 mln zł. Szefem Ekobenzu jest Stanisław Jabłoński, inżynier, od lat zajmujący się biopaliwami. Spółka zdobyła do tej pory ponad 100 mln zł. Na 21,6 mln zł opiewały dotacje UE, 24 mln zł wyniósł łączny wkład inwestorów prywatnych (osób fizycznych i lubelskich firm: Zomar, TBV), kolejne 20 mln zł to wsparcie państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), która w zamian objęła 30 proc. udziałów w Ekobenzie, a 40 mln zł dołożył, w formie kredytu, bank BOŚ. Z tej kwoty 95 mln zł to...