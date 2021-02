EBI wskazuje kluczowe kierunki dla Polski

Unijna instytucja finansowa w 2020 r. wsparła polski sektor publiczny i prywatny 5,2 mld EUR. W tym roku skoncentruje się ekologii i cyfryzacji.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który udziela długoterminowego finansowania na inwestycje wpierające strategię rozwoju Unii Europejskiej (UE), podsumował zeszłoroczną działalność w Polsce. Sektor publiczny i prywatny otrzymał łącznie prawie 5,2 mld EUR. Wysokość wsparcia odpowiada ok. 1 proc. PKB Polski, co odpowiada trendowi z lat poprzednich. Na pytanie, jakiego wsparcia może spodziewać się Polska w tym roku, Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, podczas środowej konferencji powiedziała, że „życzyłaby sobie, aby to było co najmniej tyle, co w zeszłym roku”. Podkreśliła, że bank skoncentruje się głównie na „zielonych” inwestycjach oraz cyfryzacji gospodarki.