Egzamin za egzaminem

Zwycięzcę rankingu Giełdowa Spółka Roku 2021 czeka zapewne trudny rok. Rok zmienności, funkcjonowania w nowej rzeczywistości geopolitycznej, w czasie wojny toczącej się tuż przy naszych granicach. Rok wyzwań związanych z nadal ciążącymi nad gospodarką efektami dwuletniej pandemii, na które nakładają się niespotykane co najmniej od lat 70 napięcia na rynkach surowcowych i zaburzenia związane z nałożonymi na Rosję sankcjami.

Egzamin z funkcjonowania w pandemii wypadł dla spółek giełdowych różnie. Jedne znakomicie potrafiły dostosować się i zadbać o życie i zdrowie pracowników, troszczyć się o partnerów i klientów. Inne po prostu walczyły o przeżycie. Mam nadzieję, że oceniający kandydatów do tytułu wzięli to także pod uwagę.

W 2022 r. czeka nas (spółki, zarządy, inwestorów) równie trudny, a może jeszcze trudniejszy egzamin z odpowiedzialności społecznej i empatii. Na ile będziemy potrafili – być może kosztem własnych sukcesów - włączyć się w pomoc naszym sąsiadom, którzy przyjechali do Polski aby schronić się przed bombami oraz tym, którzy zostali w Ukrainie. Różne może być podejście spółek do rozgrywającego się dramatu. Widzimy to na przykładzie międzynarodowych korporacji. Jedne natychmiast zadeklarowały wycofanie się z rynku rosyjskiego, drugie zrobiły to dopiero pod presją opinii publicznej, jeszcze inne – pozostały w Rosji, a nawet deklarują zwiększanie biznesu, wykorzystując miejsca opuszczone przez konkurencję. Miejmy nadzieję, że ktokolwiek otrzyma tytuł Giełdowej Spółki Roku w kolejnej edycji, będzie w ocenie odpowiedzialności społecznej wzorem do naśladowania.

W 2022 r. czeka nas (spółki, zarządy, inwestorów) równie trudny, a może jeszcze trudniejszy egzamin z odpowiedzialności społecznej i empatii.