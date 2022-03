EKG już wkrótce w Katowicach i w sieci

Jak wziąć udział

Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego – Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości – przewidział dwie formuły uczestnictwa. Zainteresowani udziałem w formule stacjonarnej mogą się rejestrować do 22 kwietnia, do godziny 13.00. Rejestracja do udziału online potrwa do 27 kwietnia, do godziny 15.00.

Zarejestrować się można wyłącznie przez stronę internetową (kliknij).

„Puls Biznesu” jest jednym z głównych patronów medialnych tegorocznej edycji EKG.