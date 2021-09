Ekonomiści podzielili się w sprawie cen

Za dwa lata najniższy poziom stóp procentowych zakładają PKO BP i Credit Agricole. Jeśli chodzi o inflację są jednak na przeciwnych biegunach. PKO BP widzi ją najwyżej, Credit Agricole – najniżej

Według Credit Agricole Bank Polska główna stopa procentowa NBP nie zmieni się do końca 2022 r. Dopiero później dojdzie do podwyżek, w wyniku których wzrośnie na koniec 2023 r. do 0,75 proc. Z ankietowanych przez nas instytucji niżej widzi ją wtedy jedynie PKO Bank Polski. Zakłada, że w 2022 r. dojdzie do dwóch podwyżek - o 0,15 i 0,25 pkt proc. – i na tym się skończy. W efekcie, na koniec 2023 r. stopa referencyjna NBP będzie wynosić 0,5 proc.