Eksport Tajwanu rośnie od dwudziestu miesięcy

Najnowsze dane tajwańskiego ministerstwa finansów pokazały, że w lutym 2022 r. eksport tego azjatyckiego tygrysa wzrósł o 34,8 proc. w skali roku osiągając wartość 37,45 mld USD. To najlepszy wynik w historii dla tego miesiąca. Odczyt jest znacznie lepszy od mediany prognoz, która zakładała wzrost rzędu 15,5 proc. W styczniu dynamika sięgnęła 16,7 proc.

Wynik mógłby być jeszcze wyższy, gdyby nie wypadające w tym roku na początek lutego tygodniowe święto Nowego Roku Księżycowego, które szczególnie ograniczyło aktywność chińskich klientów i konsumentów.

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich miesiącach motorem sprzedaży była elektronika. Eksport komponentów elektronicznych wzrósł w lutym o 46,5 proc. osiągając pułap 15,73 mld USD, przy czym eksport półprzewodników wzrósł o 48,9 proc,. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W ujęciu geograficznym, eksport do Chin, największego partnera handlowego Tajwanu, zwiększył się o 39,9 proc. r/r kwotowo do 15,76 mld USD, w porównaniu ze wzrostem o 5,7 w styczniu. Z kolei dostawy do Stanów Zjednoczonych wzrosły o 40,3 proc.

Jeszcze mocniej od eksportu, w lutym wzrósł import, odnotowując dynamikę na poziomie 35,3 proc. Także w tym przypadku przebite zostały prognozy (mediana to 19,65 proc.) po wzroście o 24,9 proc. w styczniu.