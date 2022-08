Elektromobilność się nie zatrzyma [PODCAST]

Za nieco ponad 12 lat z europejskiej oferty na dobre znikną auta spalinowe. O tym, czy jesteśmy na to gotowi oraz o konsekwencjach tej transformacji opowiadają goście Pulsu Biznesu do słuchania.

Od 2035 r. na terenie Unii Europejskiej nie będzie można sprzedawać samochodów z silnikami spalinowymi. Najbliższa dekada to okres transformacji, dużo bardziej intensywnej niż obserwowana przez ostatnie lata. Z Maciejem Mazurem, dyrektorem zarządzającym Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, rozmawiam o tym, co i gdzie musi się zmienić. Jak do pożegnania z silnikami spalinowymi przygotowani są producenci, jak infrastruktura, a jak kierowcy. Pada kilka ciekawych liczb, np. dotyczących zapotrzebowania na moc w sieci ładowarek.

Jak wygląda drugie i trzecie życie jeżdżących po Unii Europejskiej aut z konwencjonalnym napędem? To wiemy doskonale — gros z nich trafia do Polski. Milion przywożonych z zagranicy corocznie używanych aut to nie tylko imponująca liczba, ale też powód, dla którego Polska nazywana jest motoryzacyjnym wysypiskiem Europy. Czy tak samo będzie z bateriami od wyeksploatowanych aut elektrycznych? O pomysłach na tchnięcie w baterie drugiego (i trzeciego) życia opowiada Andrzej Gemra z Renault Polska.

W Polsce (stan na koniec lipca 2022 r.) funkcjonuje tylko 2293 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (4431 punktów). Tylko, bo mimo dynamicznego rozwoju wydajność sieci spada. Na jeden punkt przypada dwa razy więcej aut niż trzy lata temu. Dlatego dobrą wiadomością jest niedawna zapowiedź GreenWaya, operatora największej w Polsce sieci ładowarek, o sporej inwestycji. Jej kulisy ujawnia Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. Opowiada też o trudnościach, z jakimi mierzą się w Polsce inwestujący w budowę sieci punktów ładowania aut.

Na koniec zapraszam na… wakacje. Co prawda powoli dobiegają one końca, ale może warto zaplanować kolejne, np. w kamperze. Rzecz jasna elektrycznym. Jacek Fior, polski koordynator platformy camptoo.pl, łączącej właścicieli mieszkalnych aut z chętnymi na ich wynajem, być może tak właśnie spędzi lato 2023. Buduje elektrycznego kampera i choć nie chce jeszcze ujawnić szczegółów dotyczących tego projektu, to dzieli się wiedzą i doświadczeniem w temacie elektromobilności na kempingu. Według niego ten segment rynku przejdzie przesiadkę z baków na baterie niemal bezboleśnie.

Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania są dostępne na stronie pb.pl/dosluchania oraz w aplikacjach podcastowych, m.in. Spotify, Apple Podcast, SoundCloud i Anchor.fm.

Goście:

0'57" Maciej Mazur — o gotowości do elektromobilności

17'57" Andrzej Gemra — o drugim życiu baterii

29'30" Rafał Czyżewski — o inwestowaniu w infrastrukturę

38'07" Jacek Fior — o elektrycznych kamperach