Elektronika pozostaje motorem tajwańskiego eksportu

Tajwan to jeden z największych beneficjentów ożywienia gospodarczego po ubiegłorocznym załamaniu globalnej gospodarki w skutek wybuchu pandemii koronawirusa. Produkowana na zamówienie elektronika nadal jest kołem zamachowym tamtejszego eksportu.

W marcu 2021 r. eksport azjatyckiego tygrysa zwiększył się o 27,1 proc. osiągając w ujęciu wartościowym poziom 35,9 mld USD, wynika z danych Ministerstwa Finansów. To najwyższy miesięczny wynik w historii. Równocześnie to lepszy odczyt niż oczekiwali ekonomiści. Mediana ich prognoz zakładała bowiem wzrost dostaw zagranicznych o 20 proc.

Rekordową wartość miały dostawy chipów, podzespołów i części elektronicznych. Podliczono je na 13,5 mld USD. Tajwan jest największym na świecie producentem kontraktowym w przypadku elektroniki.

Import wzrósł w marcu o 27 proc. W rezultacie nadwyżka handlowa wyniosła 3,7 mld USD.

Dostawy do Chin, największego partnera handlowego, podskoczyły o 35,5 proc. w ujęciu rocznym do 15,91 mld USD. Natomiast eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 34,7 proc.

Rząd tego azjatyckiego kraju oczekuje, że w 2021 r. gospodarka odnotuje około 4,64 proc. tempo wzrostu. Z kolei projekcja eksportu na kwiecień zakłada jego zwyżkę w przedziale od 20 do 27 proc. w skali rocznej.