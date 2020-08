Elon Musk czwartym bogaczem świata

Majątek twórcy i szefa Tesli wzrósł w poniedziałek o 7,8 mld USD dzięki zwyżce kursu spółki o 11 proc. do rekordowych 1835,64 USD.

Wartość rynkowa Tesli wzrosła aż o 339 proc. w tym roku, częściowo w związku z oczekiwaniem, że producent aut elektrycznych zostanie włączony do S&P500. W poniedziałek kurs spółki ustanowił nowy rekord zamknięcia, przekraczając po raz pierwszy 1800 USD. Kapitalizacja Tesli sięga 342 mld USD i jest już większa niż Procter & Gamble, giganta rynku dóbr codziennego użytku, którego wartość rynkowa to ok. 337 mld USD.