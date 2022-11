Elon Musk wskazał swoim fanom, na kogo mają głosować

We wtorek w USA odbędą się wybory do Izby Reprezentantów oraz na część miejsc do Senatu, a także wybory gubernatorów kilkudziesięciu stanów.

- Do niezależnie myślących głosujących: dzielona władza ogranicza nawet najgorsze ekscesy obu partii, dlatego rekomendują głosowanie za republikańskim Kongresem, biorąc pod uwagę, że prezydentem jest Demokrata – napisał Musk na Twitterze, którego od niedawna jest właścicielem.

Bloomberg przypomina, że niedawno prezydent Joe Biden krytycznie wypowiedział się na temat przejęcia Twittera przez Muska. Stwierdził, że serwis do mikroblogowania „rozsiewa kłamstwa po całym świecie”.

Musk, który osiągnął status najbogatszego człowieka na świecie dzięki sukcesowi swojej spółki Tesla, produkującej auta elektryczne, coraz częściej zajmuje publicznie stanowisko w sprawach natury politycznej. Niedawno wypowiadał się m.in. o scenariuszu zakończenia wojny na Ukrainie po tym jak według jednego z analityków miał o tym rozmawiać z prezydentem Rosji. Musk zaprzeczył, że rozmawiał z Władimirem Putinem.