Emilewicz: dzięki rozszerzeniu statusu prosumenta, możliwe niższe rachunki za prąd

Dzięki rozszerzeniu statusu prosumenta na spółdzielnie mieszkaniowe i budynki wielorodzinne możliwe będzie obniżenie rachunków za prąd każdemu spółdzielcy, każdemu mieszkańcowi budynku wielorodzinnego - oceniła w poniedziałek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Jesteśmy po pierwszym spotkaniu międzyresortowego zespołu i nasze plany na najbliższe półrocze to rozszerzenie możliwości przydzielania statusu prosumenta dla spółdzielni mieszkaniowych i budynków wielorodzinnych" - podkreśliła szefowa resortu rozwoju podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej programowi Energia plus.

"Chcemy w ten sposób obniżyć rachunki za prąd mieszkańców w blokach, spółdzielniach mieszkaniowych. Nie tylko dla terenów wspólnych na obszarze tych spółdzielni, ale także na indywidualnym rachunku każdego spółdzielcy, każdego mieszkańca w budynku wielorodzinnym" - dodała.

Program Energia plus, który został ogłoszony rok temu, zakłada upowszechnienie instalacji fotowoltaicznych czy mikropożyczki i gwarancje kredytowe na takie instalacje dla gospodarstw domowych i firm, by wspierać inwestycje w „zieloną energię”.

Emilewicz zapowiedziała, że w tym roku w ramach tego programu będzie rozwijana energetyka wiatrowa na lądzie. "Chcielibyśmy skorygować (...) ustawę odległościową, aby biorąc pod uwagę zasadny i właściwy interes wspólnot lokalnych, zliberalizować nieco tę ustawę" - mówiła.

Chodzi o to - jak podkreśliła - by tam, "gdzie jest to potrzebne i konieczne, takie instalacje (wiatrowe na lądzie - PAP) mogły się pojawić". Minister rozwoju podkreśliła, że w pracach nad ustawą "w pełni uwzględniany jest interes wspólnot lokalnych w procesie podejmowania decyzji".

Emilewicz zapowiedziała też, że tym roku ma być uruchomiony rynek biogazowni. Jak mówiła, obecnie w kraju takich instalacji jest niewiele, bo nieco ponad 100. "Biorąc pod uwagę potencjał produkcji rolnej moglibyśmy ich mieć ponad 1 tysiąc, dostarczając i ciepło i prąd na obszarach, na których dzisiaj mamy kłopoty z sieciami energii elektrycznej" - zauważyła.

Minister zapowiedziała, że propozycje zmian zostaną przedstawione w ciągu najbliższego półrocza. "To będą projekty rządowe przygotowywane w międzyresortowym zespole ds. ułatwień w energetyce prosumenckiej. Pracujemy wspólnie z Ministerstwem Klimatu, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rolnictwa" - mówiła.

"Po ubiegłym roku staliśmy się 4. państwem, w którym przyrost instalacji (fotowoltaicznych - PAP) jest najszybszy. Wyprzedziliśmy znacznie bardziej słoneczną Italię. Mamy szanse to tempo utrzymać" - podkreśliła.

Podsumowując dotychczasowe efekty programu Energia plus Emilewicz wskazała na ułatwienia prawne. "W ich ramach ułatwiliśmy możliwość przyłączania się prosumnetów, czyli tych którzy produkują prąd na swoje potrzeby, a nadwyżkę sprzedają do sieci, do sieci energetycznej. Tak, że ten proces trwa dzisiaj bardzo krótko" - mówiła.

Emilewicz wskazała też na obniżenie stawki podatku VAT do 8 proc. na instalacje "nie tylko na dachach - jak to miało miejsce poprzednio - ale i na całej posesji". "To uławia stanie się prosumentem, nie tylko właścicielowi domu jednorodzinnego, ale także małemu i średniemu przedsiębiorcy" - wyjaśniła. Jak mówiła, to samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich.

Jak przypomniała, wraz ze zmianami legislacyjnymi, uruchomiono program dotacji, które zostały zwolnione z podatków. "Kto od sierpnia zechce taką instalację fotowoltaiczną położyć na swojej posesji, swoim dachu, może skorzystać z 5 tys. nieopodatkowanej dotacji" - mówiła. Dodała, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozdysponował ponad 75 mln na takie instalacje. Nabór wniosków - jak powiedziała - będzie trwał do wyczerpania pełnej kwoty alokacji - wstępnie zadeklarowana suma to 1 mld zł.

Emilewicz zaznaczyła, że szereg banków oferuje też niskooprocentowane pożyczki na instalacje fotowoltaiczne - "ekopożyczki, które spłacają się z obniżonych dla prosumentów rachunków za energię elektryczną" - mówiła. "BGK uruchomił także gwarancje biznesmax dla małych i średnich przedsiębiorców" - wyjaśniła.

"Polska staje się zieloną, prosumencką wyspą. Na pewno w Europie Środkowo-Wschodniej, a mam nadzieję, że i awangardą w całej Europie" - podsumowała Emilewicz.