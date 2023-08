Emilewicz: inwestowaniem na Ukrainie są zainteresowane firmy m.in. z sektora wydobywczego i transportowego

Inwestowaniem na Ukrainie są zainteresowane polskie firmy m.in. z branży wydobywczej i transportowej - powiedziała PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. W najbliższych tygodniach mamy nadzieję przedstawić ich oferty podczas wizyt w zachodniej Ukrainie i Kijowie - dodała.

Jak zwróciła uwagę Emilewicz, część firm zainteresowanych inwestowaniem na Ukrainie już na tamtejszym rynku działa, inne dopiero rozważają ten krok.

"Wśród zainteresowanych nowymi przedsięwzięciami są np. przedsiębiorcy z sektora wydobywczego - którzy robili badania ukraińskich złóż jeszcze przed wojną - i byliby zainteresowani realizacją takiego projektu, jak np. kopalnia węgla koksującego, który jest surowcem dopuszczonym do obrotu w UE, bo niezbędnym do produkcji stali" - powiedziała wiceszefowa MFiPR, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy.

Kolejna wizyta na Ukrainie we wrześniu

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej wskazała też na generalnych wykonawców specjalizujących się w wykonywaniu i nadzorowaniu projektów związanych z transportem publicznym w miastach. "Chodzi np. o linie tramwajowe" - dodała.

"W najbliższych tygodniach września planuję kolejną wizytę w zachodniej Ukrainie i Kijowie, gdzie firmy z tych sektorów będą mi towarzyszyć" - zapowiedziała Emilewicz. Jak wyjaśniła, władze Lwowa przygotowują się do ogłoszenia projektu modernizacji tramwajów. Mam nadzieję, że jedną z tych firm będziemy mogli zaprezentować i przedstawić jej gotowość do realizacji tego typu projektu" - stwierdziła.

Oferta ubezpieczeniowa dla polskich inwestorów

Emilewicz zwróciła uwagę, że niedawno zakończył się cykl konsultacji z polskimi przedsiębiorcami, którzy wyrazili zainteresowanie wejściem na rynek ukraiński. "Zorganizowaliśmy spotkania w Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Warszawie. W każdym z nich uczestniczyło po kilkanaście firm. Towarzyszyli mi przedstawiciele KUKE, BGK, PAIH-u i PARP-u" - wskazała.

Jak dodała, podczas warsztatów przedstawiono m.in. ofertę ubezpieczeniową, która wkrótce zostanie skierowana do polskich inwestorów.

660 polskich firm na Ukrainie

Emilewicz poinformowała też o przygotowaniach do udziału polskich firm w projektach związanych z instrumentami finansowymi przygotowywanymi przez Komisję Europejską w ramach udziału w powojennej odbudowie Ukrainy. "Przygotowujemy się do poświęconego tej kwestii warsztatu KE, abyśmy od przyszłego roku - bo pewnie pierwsze europejskie konkursy ruszą w 2024 r. - byli gotowi do uczestnictwa w tych projektach" - powiedziała.

Obecnie, jak przekazała pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy, na terenie Ukrainy działa ok. 660 polskich firm, które pomimo wybuchu wojny kontynuują swoją działalność. Przypomniała, że do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zgłosiło się ponad 2,5 tys. polskich firm zainteresowanych obecnością na rynku ukraińskim, reprezentujących m.in branże: budowlaną, energetyczną, rolno-spożywczą, farmaceutyczną, IT.