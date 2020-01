Budowana w regionie "Dolina Krzemowa" może stać się realną marką Wielkopolski w Polsce i w Europie, powiedziała w środę do uczestników zorganizowanej w Poznaniu konferencji "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju - Inwestycje, Środowisko, Technologia" minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Projekt "Polska Dolina Krzemowa" minister Emilewicz zainicjowała we wrześniu ub. roku w stolicy Wielkopolski w trakcie swojej kampanii przed wyborami parlamentarnymi.



Minister rozwoju przypomniała w środę, że w USA, powstał - dzięki sprzyjającym warunkom - ekosystem stworzony przez "zdolnych informatyków, matematyków, wizjonerów, którzy korzystając z sieci współpracy, zaczęli budować to, co jest dziś najwyższą wartością amerykańskiej gospodarki - nowoczesne technologie".



Jak dodała, choć historii amerykańskiej Silicon Valley nie można wiernie odtworzyć w polskich warunkach, "pewne rzeczy nas łączą".



"Znajdujemy się w wyjątkowym historycznie momencie: Polska gospodarka jest niezwykle rozpędzona, dziś do Polski zagląda wielu inwestorów z całego świata. Mamy też wybitnie utalentowaną młodzież – ten kruszec nowoczesnej gospodarki zgęszczony w takich proporcjach, jakie trudno spotkać w innych państwach np. starej UE" - powiedziała.



Wyjaśniła, że dotyczy to m.in. informatyków, inżynierów czy mechatroników. "Oni sprawiają, że trafiają do Polski nowi inwestorzy. Sprawiają też, że w Polsce powstaje coraz więcej firm, które są w stanie zaspakajać potrzeby naszego rynku orz eksportować towary i usługi" - podkreśliła.



Zauważyła, że Poznań ma doskonałą bazę akademicką oraz sprzyjające warunki do tego, żeby nie tylko się tu kształcić, ale i pozostawać po studiach.



Jak podkreśliła rolą państwa, samorządowców, przedsiębiorców i polityków jest by potencjału Wielkopolski "jeszcze lepiej skorzystać".



"Biorąc pod uwagę potencjał zgromadzony w Poznaniu nie mam wątpliwości, że marzenie tej wielkopolskiej +Doliny Krzemowej+, które było deklarowane przez wielu przedstawicieli świata akademickiego, polityków, stanie się realną marką Wielkopolski w Polsce i w Europie" – zapewniła minister.



Jadwiga Emilewicz inicjując we wrześniu ub. roku w Poznaniu projekt "Polska Dolina Krzemowa" podkreślała, że dzięki sektorowi zaawansowanych technologii Polska może osiągać niebawem podobne przychody co amerykańska Silicon Valley.



Organizatorem konferencji "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju - Inwestycje, Środowisko, Technologia" była spółka Inea.