Emilewicz: nie wybieram się do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zaprzeczyła w czwartek na antenie TVN 24, jakoby miała objąć stanowisko w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.

"Nie wybieram się ani do Londynu, ani do Konina" - oświadczyła.



"Ostatnie plotki donosiły także o moim transferze do wielkiego biznesu i to uważam za szczególnie nieatrakcyjne, biorąc pod uwagę, że jestem regulatorem, który reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, regulatorem, który od dwóch lat zajmuje się energetyką odnawialną" - powiedziała Emilewicz.



Jak mówiła, "polityka polska jest niezwykle atrakcyjnym miejscem i reformowanie państwa jest niezwykle pociągającym projektem".