W najbliższym tygodniu przedstawimy "pakiet proinwestycyjny", zaś w pierwszym tygodniu marca - "dziewięciopak" dla budownictwa - zapowiedziała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak podkreśliła, warunkiem realizacji nowych programów jest reelekcja prezydenta Andrzeja Dudy.

Podczas tweetupu Porozumienia, szef partii wicepremier Jarosław Gowin wskazał, że w tej kadencji Sejmu jego ugrupowanie będzie odpowiadało za znacznie szerszy niż dotychczas obszar spraw publicznych. Jak mówił, Porozumienie wzięło dodatkowo na siebie odpowiedzialność za nową edycję programu Mieszkanie Plus, a także za rozwój polskiej turystyki.

"Porozumienie przez najbliższe cztery lata będzie chciało odcisnąć jak najmocniejsze piętno na polskiej rzeczywistości" - oświadczył Gowin. Jak dodał, ma to być umiarkowanie konserwatywne piętno w sprawach kulturowych, moralnych, światopoglądowych i gospodarczych. "Chcemy wnosić wrażliwość wolnorynkową" - zadeklarował.

Gowin poinformował, że na najbliższe kilkanaście tygodni, jego partia stawia sobie jeden bezwarunkowy cel "niezbędny do tego, żeby móc kontynuować skuteczne rządy w Polsce", czyli reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. "Chcę powiedzieć, że już od paru tygodni i na pewno przez następne kilkanaście tygodni wszystkie działania, podkreślam wszystkie działania, moje, ministrów Porozumienia, władz Porozumienia, samorządowców Porozumienia, mamy wśród nas dwóch prezydentów: Chełma i Raciborza, wielu burmistrzów, dziesiątki wójtów, wszystkie działania działaczy i sympatyków Porozumienia będą nakierowane na ten jeden cel" – zapowiedział wicepremier.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że w najbliższym tygodniu zostanie przedstawiony "pakiet proinwestycyjny". Prace legislacyjne nad nim mają zakończyć się do czerwca. "To jest ulga, która nawiązuje w swoim rozwiązaniu do pierwszej i drugiej ustawy o innowacyjności, czyli ulga na maszyny, urządzenia, na automatyzację. Każda zainwestowana złotówka w maszyny, urządzenia będzie mogła być odliczona od podstawy opodatkowania co najmniej dwukrotnie" - podkreśliła minister rozwoju.

Kolejną "dźwignią wzrostu" - mówiła Emilewicz - ma być budownictwo, w tym budownictwo mieszkaniowe. "Przygotowaliśmy pakiet rozszerzający program mieszkaniowy, który zainicjowany był przez nasz rząd w poprzedniej kadencji. Chcemy do tego programu doprosić nowe podmioty, przede wszystkim zwracamy się bardzo szeroko do samorządów terytorialnych" - zaznaczyła.

Emilewicz zapowiedziała, że w pierwszym tygodniu marca zostanie zaprezentowany "dziewięciopak" dla budownictwa. Jednym z projektów wchodzących w jego skład ma być rozszerzenie bezzwrotnej dotacji dla budownictwa społecznego. "Dzisiaj ta dotacja wynosi 25 proc. wartości inwestycji, my ją rozszerzamy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do 35 proc. To oznacza, że tego typu budownictwo, które dzisiaj jest już bardzo popularne i zapotrzebowanie jest ogromne będzie mogło być realizowane nie tylko przez spółki komunalne, ale także przez podmioty komercyjne, przez deweloperów" - wskazała Emilewicz.

Jak podkreśliła szefowa resortu rozwoju, warunkiem realizacji tych programów jest reelekcja Andrzeja Dudy.