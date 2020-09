Emilewicz: szukamy nowych mechanizmów odporności gospodarczej

Szukamy nowych mechanizmów odporności gospodarczej, potrzebujemy więcej synergii między światem badawczym a przemysłem - mówiła we wtorek na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapowiedziała, że Polska stara się o organizację w 2026 r. zawodów WorldSkills w Poznaniu.

Jak zaznaczyła wicepremier podczas panelu "Nowa Gospodarka Współpraca trzech sektorów: uczelnie, przedsiębiorcy, instytuty badawcze jako podstawa rozwoju polskiej gospodarki", wydaje się, że ten kryzys, choć będzie głębszy, ale mamy nadzieję, że będzie trwał krócej.

Dodała, że aby możliwe było zbudowanie odporności na kryzysy na kolejne 40 lat, potrzebujemy więcej synergii między światem badawczym a przemysłem.

Szefowa resortu rozwoju przypomniała, że w 2015 r. tylko 0,68 proc. PKB szło na badania i rozwój w Polsce, w 2019 już 1,01 proc. PKB, a celem jest przekroczenie 2 proc. PKB.

Wskazała na programy i działania rządu, które są filarami rozwoju innowacyjności. Wymieniła min. ulgę na badania i rozwój, doktoraty wdrożeniowe i powołanie pierwszej w Polsce, a trzeciej w Europie sieci badawczej - "Łukaszewicz".

Podkreśliła, że jesteśmy w momencie redefiniowania modeli rozwojowych i polityk publicznych, ale też poszukiwania nisz. Dodała, że te nisze "wypełniają" m.in. laureaci zawodów WorldSkills.

Podczas podpisania porozumienia między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Grupą Azoty, która zadeklarowała wsparcie polskich zawodników startujących w WorldSkills, Emilewicz zapowiedziała, że Polska stara się o organizację w 2026 roku zawodów WorldSkills w Poznaniu.

Zdaniem szefowej rozwoju, polski przedsiębiorca już nie chce być producentem taniego produktu. "Po 30-latach transformacji jesteśmy gotowi za sprawą kompetencji ludzkich w polskich firmach wsiąść do pociągu w roli maszynisty, a nie pasażera, który spóźnia się ciągle na peron" - mówiła.

Biorący udział w dyskusji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek zwrócił uwagę, że warto traktować naukę i szkolnictwo średnie, branżowe i wyższe jak inwestycję. "I to jedną z najlepszych, jakie powinniśmy w Polsce podejmować".

Zapowiedział m.in. konkurs dla 100 najlepszych kół naukowych, które dostaną wsparcie finansowe na realizację projektów, które "pokazują, że uczymy się i pracujemy, żeby poprawiać jakość naszego życia i żeby wzmacniać nasze rozwiązania gospodarcze".

Wspomniał o programie doktoratów wdrożeniowych, których już jest 1500, a uczelnie są coraz bardziej zainteresowane ich wdrożeniem i komercjalizacją.

WorldSkills (oraz EuroSkills) to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 28 państw z Europy i aż 80 państw w edycji globalnej. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe - czytamy na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie Polski do udziału w konkursach EuroSkills i Worldskills.