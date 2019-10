Emilewicz: z mojej perspektywy, gospodarczej, Polska nie jest krajem autorytarnym

Mamy wysyp inwestorów zagranicznych, czy przyjeżdża się do państwa autorytarnego? - pytała we wtorek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do słów lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dodała, że z jej perspektywy - gospodarczej ten zarzut jest niesłuszny.

W niedzielę upubliczniono list otwarty do opozycji autorstwa m.in. byłych prezydentów - Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Napisano tam m.in.: "Czekają nas wybory, które zadecydują, czy Polska będzie demokratycznym państwem prawa, czy też będzie nadal staczała się w kierunku autorytarnej dyktatury". W poniedziałek w Polsat News lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zgadza się ze stwierdzeniem, "że Polska jest dzisiaj państwem autorytarnym, rządzonym przez autorytarną władzę".



"Takie zarzuty słyszę, i nierzadko, nie będę tutaj oszukiwać" - odniosła się do tej wypowiedzi we wtorek w Polsat News minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.



"Jaki autorytaryzm? (...) W którym momencie? Z mojej perspektywy gospodarczej, czy dlatego, że jesteśmy autorytarnym państwem mamy wysyp inwestorów zagranicznych, którzy przyjeżdżają tutaj inwestować? Proszę tak zdroworozsądkowo (pomyśleć - przyp. PAP), czy mielibyśmy chętnych do tego?" - pytała.



Emilewicz przytoczyła też opublikowane przez OECD dane o napływie tymczasowych imigrantów w 2017 r. Na pierwszym miejscu w skali globu znalazła się Polska z 1,1 miliona przyjeżdżających na okres krótszy niż 12 miesięcy. Polska wyprzedziła m.in. Stany Zjednoczone i Niemcy, gdzie USA gościło blisko 700 tys. okresowych pracowników, a Niemcy ponad 400 tysięcy.



"Do państwa autorytarnego się przyjeżdża? To są fakty. O jakim autorytaryzmie my mówimy? Bądźmy poważni" - apelowała minister.