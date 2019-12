Emilewicz: zamówienia publiczne to ok. 9 proc. polskiego PKB

Sektor zamówień publicznych to ok. 9 proc. polskiego PKB z potencjałem wzrostu w najbliższych latach, jednocześnie konkurencyjność w nim jest niska - mówiła w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas inauguracyjnych warsztatów poświęconych nowemu Prawu zamówień publicznych.

Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., mają sprawić, by system zamówień publicznych stał się bardziej konkurencyjny.



Jak podkreśliła szefowa MR obecna na środowych warsztatach, które odbyły się w resorcie rozwoju w Warszawie, zamówienia publiczne to bardzo ważny sektor naszej gospodarki. "To ok. 8-9 proc. polskiego PKB z potencjałem wzrostu w najbliższych latach" - mówiła szefowa MR. Jednocześnie wskazała na niekonkurencyjny tryb, w którym te środki trafiają na rynek. "Liczba podmiotów, które biorą udział w postępowaniach systematycznie, rok do roku, maleje. Co gorsza, coraz mniej w procesach zamówieniowych widać przedstawicieli największego polskiego sektora gospodarczego, czyli małych i średnich przedsiębiorstw" - mówiła.



Wyzwaniem, w ramach nowych regulacji jest też to, by umożliwić innowacyjnym technologiom, towarom i usługom wejście na rynek. "Ta transfuzja przez system zamówień publicznych może być najlepsza i najbardziej efektywna" - oceniła.



Emilewicz tłumaczyła, że celem nowych regulacji jest też "zmierzenie się" z wyzwaniami, jakie stawia przed naszym krajem zielona gospodarka. "Czyli jak sprawić, by towary, usługi, które trafiają na rynek były jak najbardziej przyjazne dla środowiska" - mówiła.



Szefowa MR zwróciła uwagę na długie vacatio legis nowej ustawy. "Będziemy mieć dużo czasu, by się nowego prawa nauczyć (...) i jeśli będzie taka konieczność, dokonać w nim zmian" - mówiła.



"Te ponad 600 artykułów wymaga dobrej dyskusji, dlatego podjęliśmy decyzję, że chcemy spotykać się w całej Polsce - nie tylko w miastach wojewódzkich, ale też w mniejszych ośrodkach po to, by o nowym prawie mówić, aby z niego szkolić" - wskazała. Oprócz spotkań bezpośrednich, planowane są też np. webinaria. "UZP pracuje również wspólnie z Radą Zamówień Publicznych nad dużym komentarzem do prawa zamówień publicznych oraz nad dokumentacją wzorcową, która ma być przewodnikiem dla zamawiających i przystępujących do zamówień" - zapowiedziała Emilewicz.



Emilewicz wskazała, że takie rozwiązania cyfrowe, jak portal dla zamawiających poprawią efektywność zamówień, mogą doprowadzić do obniżenia cen za zamawiane towary i usługi, "a przede wszystkim ułatwią przystępowanie do postępowań podmiotom gospodarczym".



Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak zapowiedział, że po dwóch latach stosowania nowych przepisów zostanie dokonany przegląd ich skuteczności. "Tak żebyśmy mogli powiedzieć za kilka lat, że mamy ustawę, która jest stosowana, że wszystkie tryby, które są przewidziane są stosowane, że nie ma rozwiązań śladowych" - mówił.



Odnosząc się do nowych rozwiązań prezes Prokuratorii Generalnej Mariusz Haładyj zwrócił uwagę na negocjacje ugodowe - mediacje i koncyliacje. "Zadaniem podstawowym stron umowy o zamówienie publiczne powinna być niezakłócona realizacja takiej inwestycji" - podkreślił. Ale jeśli dojdzie do sytuacji spornej, zamawiający i wykonawca powinni mieć narzędzia prawe, by jak najszybciej spór prawny rozwiązać. "Bez unicestwiania całego postępowania. Żeby priorytetem było dokończenie inwestycji, a nie zejście z placu budowy przez wykonawcę" - wyjaśnił.



Nowego Prawo zamówień publicznych ma wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień. Zmiany mają też zwiększyć zainteresowanie polskich firm udziałem w przetargach publicznych i spowodować efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych po to, by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty, zamiast kierować się wyłącznie najniższą ceną.