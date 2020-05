Energa Operator: prawie 7 tys. nowych mikroinstalacji do końca marca 2020 r.

Blisko 7 tys. mikroinstalacji OZE przyłączyła Energa Operator do swojej sieci w I kwartale 2020 r., podała spółka. Jak podkreśliła, to ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W sieci Energi Operator pracuje 35 tys. mikroinstalacji.

Jak poinformował we wtorek dystrybutor, większość przydomowych mikroźródeł wytwórczych stanowią instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe to wiatraki, elektrownie wodne, a nawet elektrownie na biogaz.



Moc zainstalowana mikroinstalacji przyłączonych do sieci Energi Operatora wynosi 245 MW, w I kwartale 2020 r. przybyło jej ponad 46 MW - podała spółka.



Podkreśliła jednocześnie, że w związku z epidemią koronawirusa przyłączenia mikroinstalacji oraz montaż liczników dwukierunkowych odbywa się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Elektromonterzy wyposażeni są w rękawiczki i maski ochronne. O stosowanie środków ochrony osobistej, a także korzystanie z własnych długopisów w przypadku konieczności podpisania protokołu, proszeni są również klienci.



Energa Operator przyłącza również większe instalacje OZE. W I kwartale 2020 r. do sieci średnich napięć przyłączono 37 nowych źródeł, o łącznej mocy zainstalowanej blisko 70 MW. W analogicznym okresie zeszłego roku przyłączono 13 nowych instalacji o mocy prawie 11 MW - zaznaczyła spółka