Energia zasili resort klimatu

Cztery miesiące po powołaniu Michała Kurtyki na stanowisko ministra klimatu jego resort ma szansę zająć się tym, do czego został powołany.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w końcu projekt

rozporządzenia premiera „w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra

Klimatu”. Projekt został skierowany do podpisu przez premiera Mateusza

Morawieckiego.



Ministerstwo Klimatu, zarządzane przez Michała Kurtykę, istnieje już wprawdzie od

czterech miesięcy, ale dotychczas zajmowało się tylko częścią spraw, do których

zostało powołane. Teraz to się zmieni.



Filarem projektu rozporządzenia jest przeniesienie do resortu klimatu tzw. działu

energia, czyli zadań związanych z regulacjami energetycznymi i polityką

energetyczną państwa. Obecnie ten dział jest w nadzorze Ministerstwa Aktywów

Państwowych, bezpośredniego sukcesora byłego Ministerstwa Energii. To oznacza,

że np. przepisy zamrażające ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych

przejdą z rąk ministra aktywów w ręce ministra klimatu. Inny przykład: to minister

klimatu będzie zaraz nadzorował polski program jądrowy.



Do Ministerstwa Środowiska z resortu kimatu przejdą też zadania związane np. z

lasami i polityką geologiczną. W ostatniej chwili, przed oddaniem geologii, Michał

Kurtyka podpisał decyzję o przedłużeniu koncesji na wydobycie węgla brunatnego w

okolicy elektrowni Turów, należącej do PGE.