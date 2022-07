Ericsson informuje o mniejszych zyskach. Akcje najniżej od dwóch lat

Akcje firmy spadły o 11 proc. w porannym handlu do najniższego poziomu od marca 2020 r. Straciły one około jednej trzeciej swojej wartości od lutego, kiedy Ericsson ujawnił niewłaściwe płatności w Iraku sięgające co najmniej 2011 r.

Rosnąca inflacja, niedobór chipów i inwazja Rosji na Ukrainę spowodowały wzrost kosztów i obniżenie marży brutto firmy do 42,1 proc. z 43,4 proc. rok wcześniej.

Ericsson został również dotknięty sporami patentowymi, w tym z firmą Apple, które obniżyły jego wysokomarżowe przychody z opłat licencyjnych o 900 milionów koron szwedzkich (85 mln USD).

Według Refinitiv, kwartalne skorygowane zyski operacyjne Ericssona wzrosły do 7,3 miliarda koron z 5,8 miliarda rok wcześniej, przy średniej prognozie analityków wynoszącej 8,01 miliarda.