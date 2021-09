Ericsson zatrudni w polskim Centrum Badawczo-Rozwojowym 350 osób

Działająca m.in. w Łodzi i Krakowie szwedzka firma Ericsson planuje zatrudnić 350 osób w swoim polskim Centrum Badawczo-Rozwojowym. W związku z dalszym rozwojem technologii mobilnych koncern poszukuje programistów, architektów systemów i testerów.

O planach rozwoju i zwiększenia zatrudnienia w Centrum Badań i Rozwoju Ericssona mówili w środę na konferencji prasowej w Łodzi jego szef Stefan Znarowski i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

"Jesteśmy jednym z 21 centrów R&D Ericssona na świecie, ale w Europie drugim co do wielkości po macierzystej placówce w Szwecji. Do końca przyszłego roku chcemy zatrudnić w Polsce kolejnych 350 osób" – poinformował Znarowski.

Wzrost zatrudnienia związany jest z dalszymi pracami nad siecią 5G, która – jak wskazał szef polskiego ośrodka badawczego - od strony oprogramowania wymaga jeszcze więcej badań i tworzenia rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie określonych funkcjonalności. Wskazał, że specjaliści Ericssona opracowują oprogramowania do komunikacji mobilnej oraz rozwijają nowe funkcjonalności sieci 5G, zapewniające odpowiednią stabilność i przepustowość łączy. Jak zapowiedzieli przedstawiciele dostawcy usług i infrastruktury dla operatorów telekomunikacyjnych, w biurach w Łodzi i Krakowie rozpoczynają się już również prace nad siecią 6G.

"W naszym centrum R&D w Łodzi i w Krakowie zatrudnimy osoby z doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym. W projektach wykorzystujemy rozwiązania oparte o technologie C++, Java, .Net, Erlang oraz Python, a także Golang, Groovy, czy też technologię Cloud. Do zespołów pracujących nad rozwojem sieci od 2G do 6G przyjmujemy kolejnych programistów, testerów, system architektów, a także osoby koordynujące pracę takie jak Scrum Master czy kierownik liniowy" – tłumaczył Znarowski.

Dodał, że miejsce w zespole znajdą również trenerzy oraz liderzy techniczni, którzy będą pomagać w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Polskie centrum R&D szwedzkiego przedsiębiorstwa zatrudnia w Łodzi i Krakowie ponad 1700 osób.

Jak podkreśliła prezydent Zdanowska obecność Ericsson w Łodzi ma ogromne znaczenie dla miasta. "Firma od 30 lat podnosi wartość Łodzi na arenie międzynarodowej, jako miejsca, gdzie rozwijają się najnowocześniejsze technologie. Wzrost zatrudnienia, nowe miejsca pracy to szansa na rozwój zawodowy obecnej kadry, jak również perspektywa na pozyskanie nowych talentów do Łodzi" – zaznaczyła.

Sieć 5G to następna generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych, co najmniej do 10 Gb/s i więcej, a także skróci opóźnienia w ich przekazywaniu.