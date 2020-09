Erozja to proces naturalny

ONZ, NATO i UE zostały stworzone przez pokolenie naznaczone wojną.

Forum Ekonomiczne od zawsze ma ambicje bycia platformą poważnych debat międzynarodowych. Dość naturalne było zatem nadanie jednemu z paneli tytułu z wysokiej półki: „ONZ, NATO i UE na fali opadającej. Czy mamy do czynienia z erozją instytucji międzynarodowych?”. Skład panelistów był bardzo kompetentny. Joachim Bitterlich to emerytowany dyplomata niemiecki, profesor uczelni w Paryżu. Urodzony w Warszawie Daniel Kawczynski od 15 lat zasiada w Izbie Gmin w ławach konserwatystów. Martina Heranová to ekspertka Centrum ds. Relacji Transatlantyckich w Pradze. Polskę reprezentowali dwaj byli posłowie PO do Parlamentu Europejskiego (PE), obecnie zasiadający w Sejmie — Jacek Protasiewicz wybrany z listy PSL oraz Bogusław Sonik niezmiennie z PO/KO. Właśnie on przypomniał prawdę przytoczoną w powyższym tytule. Erozja w przyrodzie kruszy nawet najtwardsze skały i ma rozmaite przyczyny.