Etyka służy biznesowi

Wtym roku PKN ORLEN po raz ósmy znalazł się w elitarnym gronie najbardziej etycznych firm na świecie. Jesteśmy jedyną firmą z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także jedyną europejską firmą z branży „Ropa i Gaz, Odnawialne źródła energii”, która może pochwalić się wyróżnieniem The World’s Most Ethical Company 2021. Oznacza to, że jako koncern zachowujemy najwyższe etyczne standardy w biznesie. Wyróżnienie jest przyznawane przez międzynarodowy niezależny zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute — światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie.

W związku z globalną pandemią koronawirusa, w tegorocznym procesie certyfikacji szczególny nacisk był położony na wykazanie realnych działań firm w zakresie społecznej odpowiedzialności. PKN ORLEN, w obliczu pandemii stanął na wysokości zadania, podejmując najbardziej wszechstronne i zakrojone na wielką skalę działania prospołeczne. Na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa koncern przeznaczy w sumie ponad 120 milionów złotych. Grupa ORLEN m.in. przekazała środki higieny i ochrony do Domów Pomocy Społecznej i placówek medycznych, dofinansowała zakup sprzętu medycznego dla szpitali i służb ratowniczych. Już na samym początku pandemii koncern rozpoczął produkcję płynu dezynfekującego, zmieniając swoją linię produkcyjną. Obniżył też ceny paliw i wspólnie z polskim rządem utworzył szpitale tymczasowe w Płocku i Ostrołęce.

Etyka powinna być podstawą działań każdej organizacji. Jej przestrzeganie służy lepszemu prowadzeniu biznesu. Jako koncern konsekwentnie budujemy swoją pozycję na międzynarodowym rynku i bardzo ważne jest dla nas, w jaki sposób to robimy. Dlatego troszczymy się o tworzenie etycznego środowiska pracy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników i klientów, odpowiadamy na potrzeby lokalnej społeczności, wspieramy dostawców przy jednoczesnym wzmacnianiu polskiej gospodarki, a gdy wymaga tego sytuacja, angażujemy się w walkę z pandemią. Nasza kultura korporacyjna oparta jest na fundamentalnych wartościach Grupy ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Te drogowskazy postępowania stanowią o naszej sile i dają jednocześnie przewagę przy podejmowaniu właściwych decyzji i działań. Jako firma bierzemy na siebie odpowiedzialność za społeczeństwo, w którym funkcjonujemy i to tworzy rzeczywistą wartość dla oczekiwań biznesowego świata.

Otrzymane wyróżnienie to najlepszy dowód na to, że wyznawane przez koncern wartości naprawdę funkcjonują i stały się normą w naszej codziennej pracy. Utwierdza nas to w przekonaniu, że etyka służy biznesowi.

Wioletta Kandziak dyrektor wykonawczy ds. kadr PKN ORLEN