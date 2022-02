Eurocash rozmawia z inwestorami

Największy dystrybutor spożywczy w Polsce prowadzi "wstępne negocjacje" z inwestorami, którzy mogliby kupić znaczący pakiet akcji lub jeden z segmentów biznesowych.

Rewolucja kadrowa na czele giełdowego Eurocashu, do której doszło w ostatnich tygodniach, była tylko elementem większych zmian. We wtorek po południu największy dystrybutor dóbr szybkozbywalnych (FMCG) w Polsce ujawnił, że już od września prowadzi wstępne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy złożyli "wstępne niewiążące oferty wejścia kapitałowego do spółki lub wybranego segmentu jej biznesu". Eurocash dopuścił potencjalnych inwestorów do badana due diligence.