Euroland: rekordowy wzrost inflacji PPI

Tak mocnego wyskoku inflacji cen producentów (PPI) w strefie euro chyba mało kto się spodziewał. Jej październikowy odczyt stanowi poważny atut dla „jastrzębich” przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego odnośnie zacieśnienia polityki monetarnej.

Szacunki Eurostatu wskazują, że w październiku 2021 r. wskaźnik obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług ze strefy euro podskoczył aż o 2,7 proc. w porównaniu do września i o 16 proc. w stosunku do października ubiegłego roku. To rekordowe zmiany wartości tych wskaźników.

To odczyty które swoją skalą znacznie przebiły medianę prognoz. W przypadku miesięcznej zmiany oczekiwano bowiem wzrostu o 2,2 proc. co i tak sygnalizowało znaczące przyspieszenie dynamiki wzrostu po zwyżce o 1,1 proc. we wrześniu. Z kolei w ujęciu rocznym spodziewano się wzrostu o 15,2 proc. po 13,4-proc. dynamice miesiąc wcześniej.

Tymczasem jeszcze wczoraj szefowa EBC, Christine Lagarde twierdziła, że obserwowany wyskok inflacji ma jedynie przejściowy charakter i podwyżka stóp procentowych w celu okiełznania presji inflacyjnej nie jest wskazana.