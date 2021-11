Lagarde: podwyżka stóp przez EBC mało prawdopodobna

Kierująca pracami Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagare stwierdziła, że jest bardzo mało prawdopodobne by instytucja podniosła stopy procentowe w przyszłym roku. Jej zdaniem, na przeszkodzie stoi… zbyt niska inflacja, informuje Reuters.

Lagarde wyjaśniła, że choć mamy do czynienia obecnie z wyskokiem inflacji, to spowodowane jest to czynnikami o charakterze przejściowym, zaś perspektywy odnośnie zdynamizowania inflacji w średnim okresie pozostają raczej słabe.

Podkreśliła, że EBC przyjął trzy warunki jakie muszą być spełnione by można było rozważyć podniesienie ceny pieniądza. Na razie nie zostały one spełnione.

Nadmierne zaostrzenie warunków finansowania nie jest pożądane w czasie, gdy siła nabywcza jest już ograniczana przez wyższe rachunki za energię i paliwo, a to stanowiłoby przeciwny wiatr i zagrożenie dla ożywienia – powiedziała Lagarde.

Wcześniej rynki oczekiwały, że presja inflacyjna zmusi EBC do dwóch podwyżek stóp procentowych w 2022 r., a następnie zaczęto skłaniać się do tylko jednorazowej aprecjacji stawek, być może dopiero w październiku. Obecne komentarze szefowej EBC zdają się i te „nadzieje” całkowicie wykluczać.

Rynek różni się z EBC w ocenie prawdopodobnej ścieżki inflacji. O ile bankierzy twierdzą, ze inflacja cofa się z poziomów powyżej 4 proc. obecnie do poniżej celu 2 proc. w przyszłym roku, inwestorzy uważają, że mamy do czynienia z trwalszą presję cenową. Nawet sama Lagarde kilka dni wcześniej przyznała, że wzrostowa tendencja w przypadku cen może potrwać dłużej niż wcześniej zakładano. Nie zmieniła jednak zdania odnośnie „tymczasowości” zjawiska.