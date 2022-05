Europa podzielona w kwestii płatności za rosyjski gaz ziemny

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Notowania gazu ziemnego w Europie utrzymują dużą zmienność, aczkolwiek ceny surowca znajdują się niżej niż podczas marcowych szczytów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na wykresie cen gazu w Stanach Zjednoczonych, gdzie z kolei w ostatnich miesiącach ceny gazu rosną i obecnie przekraczają już poziom 8 USD za mln BTU. Dla przypomnienia, przed napięciami na linii Zachód-Rosja, mającymi miejsce jeszcze jesienią 2021 roku, notowania gazu ziemnego w USA oscylowały w rejonie 3-4 USD za mln BTU.

Oczywiście Stany Zjednoczone, ze względu na swoje zasoby gazu ziemnego produkowanego ze skał łupkowych, są pod kątem podażowym w znacznie lepszej sytuacji niż Europa. Nie zmienia to faktu, że USA zwiększyły eksport gazu na Stary Kontynent, co skutkuje także wyższymi cenami tego surowca wewnątrz kraju. O tym, że problem zaczyna dotykać także amerykańskich konsumentów, świadczy chociażby fakt, że tamtejsza Izba Reprezentantów właśnie zatwierdziła ustawę, pozwalającą prezydentowi USA na zakaz podwyżek cen surowców energetycznych przez amerykańskie firmy z tego sektora. Co prawda istnieje mała szansa, że ustawa przejdzie przez Senat, jednak sam fakt, że się pojawiła, pokazuje, że wysokie ceny ropy i gazu są wciąż przedmiotem politycznych działań.