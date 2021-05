Europa Środkowa szykuje się do podwyżek stóp, waluty reagują

Złoty, podobnie jak inne waluty z Europy Środkowej, w ostatnim czasie umocnił się w stosunku do euro i dolara. Przyczyną są rosnące oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w regionie. Przyspieszenie PKB i wysoka inflacja mogą zmusić banki centralne do reakcji, co pomaga notowaniom złotego, korony i forinta.

Ostatnie miesiące stoją pod znakiem umocnienia walut Europy Środkowej wobec euro i dolara. Wczoraj kurs EUR/PLN znalazł się w pewnym momencie poniżej poziomu 4,52, a więc był najniższy od blisko 3 miesięcy. Podobnie sytuacja wygląda na rynku USD/PLN – amerykańska waluta jest względem polskiego złotego najtańsza od końca lutego. Korona czeska i forint aprecjonują jeszcze mocniej niż nasza waluta – kursy EUR/CZK i EUR/HUF są najniższe od ponad roku. Jeszcze mocniejsze są te waluty względem dolara, notują one odpowiednio 3-letnie i niemal blisko 2-letnie minima.