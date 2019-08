Europejski konsument kupuje mimo wszystko

Mimo że czerwiec przyniósł złe wyniki produkcji i eksportu, unijna gospodarka ciągle napędzana jest rosnącą konsumpcją wewnętrzną.

Według danych Eurostatu w czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła w strefie euro o 1,1 proc. wobec maja bieżącego roku. To wyniki znacznie powyżej rynkowych oczekiwań — ekonomiści spodziewali się wzrostu jedynie o 0,4 proc. To największy wzrost od listopada 2017 r. Sprzedaż rosła we wszystkich kategoriach. Najlepiej sprzedawały się odzież i obuwie, które zanotowały wzrost o 3,5 proc., co jest o tyle imponujące, że w maju ta sama kategoria zaliczyła spadek o 1,1 proc. Najgorzej zaś radził sobie sektor sprzętukomputerowego i książek, który zyskał jedynie 0,5 proc. Rok do roku sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 2,6 proc., o 1,3 pproc. więcej niż oczekiwania rynkowe analityków.