Europejskie e-grocery z gigantycznym finasowaniem

Włoska spółka Everli, która wchłonęła polskie Szopi, od inwestorów otrzymała 100 mln USD. Zwiększy więc aktywność i u nas.

E-grocery, czyli rynek zakupów spożywczych z dostawą do domu, mocno skorzystał na wybuchu pandemii, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Analitycy twierdzą, że jest to obecnie jeden z najszybciej rosnących segmentów e-commerce. Rynkowe perspektywy przykuły więc uwagę międzynarodowych inwestorów venture capital, m.in. w konsekwencji czego firma Everli (platforma do realizacji zakupów spożywczych online) zamknęła rundę C. Zebrała 100 mln USD.