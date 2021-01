EXPO w Dubaju: rusza program dla firm

Polscy przedsiębiorcy planujący udział w największym na świecie wydarzeniu promocyjnym będą mogli skorzystać z 13 narzędzi wsparcia.

Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju pierwotnie miała rozpocząć się jesienią ubiegłego roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa została przełożona. Zgodnie z nowymi ustaleniami wydarzenie ma rozpocząć się 1 października tego roku i będzie trwało do 31 marca 2021 r. Mimo zmiany terminu data 2020 decyzją organizatorów została w nazwie utrzymana.

Miejsce spotkań: Prezentacje i rozmowy przedsiębiorców z kontrahentami podczas EXPO w Dubaju będą odbywały się w futurystycznym Pawilonie Polski.

EXPO to największe promocyjno-wystawiennicze wydarzenie na świecie. Na półroczne wystawy zjeżdża cały gospodarczy świat – i nie inaczej będzie tym razem. Uczestnictwo w biznesowym święcie zapowiedziało ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy spodziewają się 18 milionów gości, którzy złożą 25 milionów wizyt. Trudno znaleźć lepszą okazję do promowania kraju i jego gospodarki. Doskonale wiedzą o tym w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), która koordynuje udział naszego kraju w EXPO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Specjalnie na to wydarzenie – we współpracy z wieloma instytucjami – opracowany został program gospodarczy. Składa się on z 13 narzędzi wsparcia, skierowanych do polskich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w krajach Zatoki Perskiej, wykorzystując udział Polski w prestiżowym promocyjno-wystawienniczym wydarzeniu.

– Komponując program gospodarczy dążyliśmy do tego, by stał się dla polskich przedsiębiorców impulsem do realizacji aspiracji eksportowych. Ofertę współpracy kierujemy zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych korporacji. Wydaje się, że w nadchodzącym roku nie będzie lepszego kontekstu do promocji biznesu na rynkach arabskich. EXPO 2020 w Dubaju staje się parasolem dla wielu inicjatyw – od dyplomatycznych, przez gospodarcze, naukowe, aż po kulturalne. Na wszystkich tych płaszczyznach budujemy wielobarwny przekaz o naszym kraju, który będziemy prezentować w Pawilonie Polski i podczas wielu wydarzeń, które zaplanowaliśmy na pół roku – mówi Adrian Malinowski, komisarz generalny sekcji polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Poniżej prezentujemy 13 inicjatyw przeznaczonych dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w EXPO w Dubaju. Pierwsza – czyli program Go to Brand EXPO 2020 – został ogłoszony dzisiaj. Kilka narzędzi ruszy jeszcze w tym kwartale.

1. Go to Brand EXPO 2020

To nowa edycja programu, który daje firmom możliwość uzyskania pomocy finansowej na promocję marek produktowych. Tym razem wsparcie koncentruje się na Wystawie Światowej EXPO 2020 w ZEA. Program realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczonych zostanie 50 mln zł. Konkurs został ogłoszony, a wnioski będzie można składać od 26 lutego do 29 marca. Szczegóły: www.parp.gov.pl.

2. Program partnerski

Oferta dotyczy partnerstwa komercyjnego dla firm prywatnych. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w historii udziału Polski w Wystawach Światowych. Firmy mogą występować w charakterze Partnerów-Sponsorów Wydarzeń, Partnerów Wyposażenia Pawilonu Polski lub Partnerów Wydarzeń Branżowych. Do współpracy w tej formie zgłosiło się już kilkadziesiąt firm. Program ruszy w pierwszym kwartale tego roku.

3. Forum Gospodarcze Polska – ZEA

To jeden z najważniejszych elementów programu gospodarczego Polski podczas EXPO. Wydarzenie zaplanowane zostało na 6 grudnia 2021 r. (dzień później podczas Wystawy Światowej odbędzie się Dnia Polski). Mają w nim uczestniczyć przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Podczas forum planowane są m.in. panele biznesowe, sesje biznesowe B2B oraz podpisanie umów dwustronnych.

4. Rezerwacja przestrzeni na spotkania biznesowe

Przedsiębiorcy będą mogli organizować spotkania biznesowe w Pawilonie Polski. Korzystając z prostego narzędzia online na stronie www.expo.gov.pl będzie można zarezerwować przestrzenie biznesowe: salon VIP i salę konferencyjną na 70 osób. System rezerwacji ruszy jeszcze w tym kwartale.

5. Webinaria

Chcesz poszerzyć wiedzę o warunkach ekspansji zagranicznej w krajach Zatoki Perskiej? Pomogą w tym spotkania on-line przeznaczone dla przedsiębiorców. Webinaria odbędą się w II i III kwartale tego roku.

6. Raporty branżowe

Z okazji EXPO planowane jest opracowanie raportów branżowych, które złożą się na kompleksową prezentację branż i firm z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu. Powstaną one z myślą o partnerach biznesowych z całego świata, którzy mogą być zainteresowani współpracą z polskimi przedsiębiorcami. Te raporty będą prezentowane na stronie www.expo.gov.pl i podczas wydarzeń towarzyszących Wystawie Światowej.

7. Komisja Gospodarcza Polska-ZEA

To inicjatywa, która ma na celu ożywienie relacji gospodarczych między ZEA a Polską. Komisja została powołana na podstawie umowy o współpracy gospodarczej między rządami Polski i ZEA. Do tej pory odbyły się dwa jej posiedzenia – ostatnie w Abu Dhabi w 2015 r. Kolejne będzie miało miejsce w Polsce przed rozpoczęciem EXPO.

8. B2B App Expo

Podczas Wystawy Światowej przedsiębiorcy ze wszystkich krajów będą mogli korzystać z aplikacji umożliwiającej nawiązanie kontaktów biznesowych z partnerami z całego świata. Ta aplikacja będzie dostępna od marca. Więcej informacji: www.expo2020dubai.com

9. Stoiska narodowe na targach branżowych w ZEA

Polska weźmie udział – zarówno przed, w trakcie, jak i po Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju – w najważniejszych wydarzeniach targowych na terenie ZEA, takich jak m.in. Arab Health, Gulfood, BIG 5, Gitex, Dubai Boat Show. Przedsiębiorcy mogą zdobyć dofinansowanie udziału w targach branżowych, na których Polska będzie miała własne stoiska narodowe. W tym celu powinni zgłosić się do wspomnianego wyżej programu Go to Brand EXPO 2020.

10. Polish Games Show

O wysokim potencjale polskiej branży gamedev nie trzeba nikogo przekonywać. Na EXPO 2020 w Dubaju będzie on prezentowany w ramach tygodniowego cyklu wydarzeń, obejmującego zarówno prezentację polskich gier, producentów, jak i konkursy oraz warsztaty z projektowania gier. Szczegóły dotyczące możliwości udziału w tej inicjatywie mają być przedstawione niebawem. Wiadomo, że wydarzenie odbędzie się na początku marca 2022 r.

11. Zamówienia publiczne

Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w przetargach związanych z przygotowaniem uczestnictwa Polski w EXPO 2020 w Dubaju. W latach 2021-22 do zakontraktowania są usługi o wartości ok. 25 mln zł. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej PAIH.

12. Wsparcie regionalne

Firmy mogą uczestniczyć w EXPO także w ramach programów regionalnych. Powstają one we współpracy z 10 urzędami marszałkowskimi (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie). Każdy z nich przygotowuje tygodniową ekspozycję w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski i realizuje własny program gospodarczy dla przedsiębiorców z regionu. Więcej szczegółów można uzyskać w urzędach marszałkowskich.

13. Tygodnie tematyczne

W ciągu półrocznej Wystawy Światowej planowanych jest 10 tygodni tematycznych. Ich hasła to: Kosmos, Klimat i bioróżnorodność, Rozwój miast i wsi, Tolerancja i inkluzywność, Wiedza i nauka, Podróże, Globalne cele zrównoważonego rozwoju, Zdrowie i uroda, Żywność, Woda. Warto, aby przedsiębiorcy zaplanowali wizytę na EXPO 2020 w terminie, który odpowiada tematycznie ich działalności.