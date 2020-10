Firma konsultingowa EY wyliczyła, że Wielka Brytania jak dotąd straciła z powodu brexitu ponad 7,5 tys. miejsc pracy w finansach, wyprowadzono z niej także aktywa wartości 1,2 bln GBP, informuje Reuters.

Choć podana liczba miejsc pracy i wartość przeniesionych aktywów to wciąż tylko ułamek tego, co pozostało w Wielkiej Brytanii, to Omar Ali z EY podkreśla iż w miarę zbliżania się do terminu brexitu można spodziewa się dalszych ruchów firm finansowych.