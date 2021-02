Koronawirus nie osłabił kondycji sektora faktoringowego. Jego obroty w minionym roku wzrosły o 3 proc.

Polski Związek Faktorów (PZF) zaprezentował wyniki branży za 2020 r. Okazuje się, że w czasie pandemii sektorowi udało się osiągnąć 3-procentowy wzrost. To niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że przed atakiem koronawirusa branża co roku chwaliła się dwucyfrowymi wzrostami. Łączna wartość wierzytelności, które w minionym roku trafiły do faktorów, sięga 290 mld zł. Rok temu było to 281,7 mld zł.